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Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека - РИА Новости, 31.03.2023
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека
Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:04
2023-03-31T09:04
2023-03-31T09:51
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы. "Эвакуирован 51 человек", - говорится в сообщении. Добавляется, что сейчас на трассе организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения. Кроме того, развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 301 человек, в которых находятся 171 человек, в том числе 56 детей. По информации ведомства, произведен демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров "карманов" для проезда автомобилей. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека
Из снежного затора на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области эвакуировали 51 человека
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы
.
"Эвакуирован 51 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас на трассе организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения. Кроме того, развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 301 человек, в которых находятся 171 человек, в том числе 56 детей.
По информации ведомства, произведен демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров "карманов" для проезда автомобилей.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области
в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада