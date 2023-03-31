https://ria.ru/20230331/zator-1862022942.html

Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека

Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека - РИА Новости, 31.03.2023

Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека

Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:04

2023-03-31T09:04

2023-03-31T09:51

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы. "Эвакуирован 51 человек", - говорится в сообщении. Добавляется, что сейчас на трассе организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения. Кроме того, развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 301 человек, в которых находятся 171 человек, в том числе 56 детей. По информации ведомства, произведен демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров "карманов" для проезда автомобилей. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html

ростовская область

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)