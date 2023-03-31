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Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека - РИА Новости, 31.03.2023
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09:04 31.03.2023 (обновлено: 09:51 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/zator-1862022942.html
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека - РИА Новости, 31.03.2023
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека
Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:04
2023-03-31T09:51
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ. Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы. "Эвакуирован 51 человек", - говорится в сообщении. Добавляется, что сейчас на трассе организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения. Кроме того, развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 301 человек, в которых находятся 171 человек, в том числе 56 детей. По информации ведомства, произведен демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров "карманов" для проезда автомобилей. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230331/onf-1862013529.html
ростовская область
ростов-на-дону
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из затора на трассе М-4 "Дон" эвакуировали 51 человека

Из снежного затора на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области эвакуировали 51 человека

© Фото : МЧС РоссииЭвакуация людей из снежного затора на трассе М-4 "Дон"
Эвакуация людей из снежного затора на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : МЧС России
Эвакуация людей из снежного затора на трассе М-4 "Дон"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 51 человека из затора на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где перекрыли участок дороги из-за снегопада, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что длина пробки на трассе из-за непогоды составляет около 30 километров. Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы.
"Эвакуирован 51 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас на трассе организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения. Кроме того, развернуты семь пунктов временного размещения вместимостью 301 человек, в которых находятся 171 человек, в том числе 56 детей.
По информации ведомства, произведен демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации с помощью бульдозеров "карманов" для проезда автомобилей.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
ОНФ присоединился к помощи людям, застрявшим на трассе М-4 из-за снегопада
06:59
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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