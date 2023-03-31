https://ria.ru/20230331/zakavkaze-1862064817.html

Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ

Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023

Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ

Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:19

2023-03-31T11:19

2023-03-31T11:19

в мире

закавказье

армения

нагорный карабах

имангали тасмагамбетов

одкб

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. "Сохраняется напряжённость в кавказском регионе как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном", - сказал он в начале расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ. Согласно сообщению секретариата ОДКБ по итогам мероприятия, 31 марта генсек организации дал оценку геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, в частности в Закавказье, отметив, что ситуация там остается чреватой серьезной дестабилизацией. "Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе", - говорится в релизе. В Центральной Азии, отметил генсек, наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, актуальной остается проблема вызовов и угроз с территории Афганистана, где "усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотиков".

https://ria.ru/20230330/karabakh-1861757969.html

https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html

закавказье

армения

нагорный карабах

азербайджан

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в мире, закавказье, армения, нагорный карабах, имангали тасмагамбетов, одкб, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе