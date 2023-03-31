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Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023
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11:19 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/zakavkaze-1862064817.html
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2023
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:19
2023-03-31T11:19
в мире
закавказье
армения
нагорный карабах
имангали тасмагамбетов
одкб
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. "Сохраняется напряжённость в кавказском регионе как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном", - сказал он в начале расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ. Согласно сообщению секретариата ОДКБ по итогам мероприятия, 31 марта генсек организации дал оценку геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, в частности в Закавказье, отметив, что ситуация там остается чреватой серьезной дестабилизацией. "Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе", - говорится в релизе. В Центральной Азии, отметил генсек, наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, актуальной остается проблема вызовов и угроз с территории Афганистана, где "усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотиков".
https://ria.ru/20230330/karabakh-1861757969.html
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в мире, закавказье, армения, нагорный карабах, имангали тасмагамбетов, одкб, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Закавказье, Армения, Нагорный Карабах, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: напряженность в Закавказье сохраняется из-за Нагорного Карабаха

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИмангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
"Сохраняется напряжённость в кавказском регионе как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном", - сказал он в начале расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.
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Согласно сообщению секретариата ОДКБ по итогам мероприятия, 31 марта генсек организации дал оценку геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, в частности в Закавказье, отметив, что ситуация там остается чреватой серьезной дестабилизацией.
"Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе", - говорится в релизе.
В Центральной Азии, отметил генсек, наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, актуальной остается проблема вызовов и угроз с территории Афганистана, где "усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотиков".
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В миреЗакавказьеАрменияНагорный КарабахИмангали ТасмагамбетовОДКБАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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