https://ria.ru/20230331/vuz-1862035502.html

Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность

Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность - РИА Новости, 31.03.2023

Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд высших учебных заведений в новых регионах РФ примут в федеральную РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:04

2023-03-31T10:04

2023-03-31T10:04

год педагога и наставника

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851638789_0:871:2049:2023_1920x0_80_0_0_91d4a6e4222feb9835a513e3ebae7a3b.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд высших учебных заведений в новых регионах РФ примут в федеральную собственность, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в федеральную собственность организации согласно приложениям...", - говорится в документе. Уточняется, что функции учредителей будут исполнять различные министерства и ведомства РФ в зависимости от специализации вуза. Росимуществу совместно с федеральными органами исполнительной власти, а также правительствами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручается в шестимесячный срок осуществить все меры по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за организациями.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование