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Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность - РИА Новости, 31.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:04 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/vuz-1862035502.html
Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность
Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность - РИА Новости, 31.03.2023
Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд высших учебных заведений в новых регионах РФ примут в федеральную РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:04
2023-03-31T10:04
год педагога и наставника
сн_образование
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд высших учебных заведений в новых регионах РФ примут в федеральную собственность, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в федеральную собственность организации согласно приложениям...", - говорится в документе. Уточняется, что функции учредителей будут исполнять различные министерства и ведомства РФ в зависимости от специализации вуза. Росимуществу совместно с федеральными органами исполнительной власти, а также правительствами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручается в шестимесячный срок осуществить все меры по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за организациями.
РИА Новости
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сн_образование
Год педагога и наставника, СН_Образование

Ряд вузов в новых регионах примут в федеральную собственность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд высших учебных заведений в новых регионах РФ примут в федеральную собственность, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в федеральную собственность организации согласно приложениям...", - говорится в документе.
Уточняется, что функции учредителей будут исполнять различные министерства и ведомства РФ в зависимости от специализации вуза.
Росимуществу совместно с федеральными органами исполнительной власти, а также правительствами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручается в шестимесячный срок осуществить все меры по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за организациями.
 
Год педагога и наставникаСН_Образование
 
 
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