https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html

Американцев напугал рост влияния России

Американцев напугал рост влияния России - РИА Новости, 31.03.2023

Американцев напугал рост влияния России

Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:51

2023-03-31T02:51

2023-03-31T02:53

в мире

в мире

россия

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846858485_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_d7c9375a988023de656584ae4928d859.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit."Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36% населения мира", - говорится в сообщении.Как отмечается в исследовании, сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии "противостоять нарративам Кремля".В качестве примеров в отчете упоминаются такие страны, как Китай, а также ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира.Отмечается и рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось до 122.Авторы отчета Economist Intelligence Unit связывают такие изменения с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. При этом, Россия и Китай всё чаще представляются развивающимся странам как более надежные экономические и военные партнеры, которые не пытаются оказывать давление на внутриполитическую обстановку в этих государствах путем вмешательства или санкций.

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230327/borrel-1860951254.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сша