Американцев напугал рост влияния России
CNBC: все больше нейтральных стран начали сближаться с Россией, отказываясь осуждать ее
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.
"Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36% населения мира", - говорится в сообщении.
Как отмечается в исследовании, сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии "противостоять нарративам Кремля".
В качестве примеров в отчете упоминаются такие страны, как Китай, а также ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира.
Отмечается и рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось до 122.
Авторы отчета Economist Intelligence Unit связывают такие изменения с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. При этом, Россия и Китай всё чаще представляются развивающимся странам как более надежные экономические и военные партнеры, которые не пытаются оказывать давление на внутриполитическую обстановку в этих государствах путем вмешательства или санкций.