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Американцев напугал рост влияния России - РИА Новости, 31.03.2023
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02:51 31.03.2023 (обновлено: 02:53 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html
Американцев напугал рост влияния России
Американцев напугал рост влияния России - РИА Новости, 31.03.2023
Американцев напугал рост влияния России
Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:51
2023-03-31T02:53
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в мире
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit."Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36% населения мира", - говорится в сообщении.Как отмечается в исследовании, сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии "противостоять нарративам Кремля".В качестве примеров в отчете упоминаются такие страны, как Китай, а также ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира.Отмечается и рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось до 122.Авторы отчета Economist Intelligence Unit связывают такие изменения с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. При этом, Россия и Китай всё чаще представляются развивающимся странам как более надежные экономические и военные партнеры, которые не пытаются оказывать давление на внутриполитическую обстановку в этих государствах путем вмешательства или санкций.
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230327/borrel-1860951254.html
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В мире, В мире, Россия, Китай, США
В мире
Американцев напугал рост влияния России

CNBC: все больше нейтральных стран начали сближаться с Россией, отказываясь осуждать ее

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все больше стран, занимавших ранее нейтральную позицию, начали сближаться с Россией, об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.
"Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36% населения мира", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в исследовании, сфера влияния России расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии "противостоять нарративам Кремля".
В качестве примеров в отчете упоминаются такие страны, как Китай, а также ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. В совокупности, население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира.
Отмечается и рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар. В то же время, количество стран, активно осуждающих Россию, снизилось до 122.
Авторы отчета Economist Intelligence Unit связывают такие изменения с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. При этом, Россия и Китай всё чаще представляются развивающимся странам как более надежные экономические и военные партнеры, которые не пытаются оказывать давление на внутриполитическую обстановку в этих государствах путем вмешательства или санкций.
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