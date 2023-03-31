https://ria.ru/20230331/telemost-1862092854.html

Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту

Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту - РИА Новости, 31.03.2023

Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту

Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:03

2023-03-31T12:03

2023-03-31T12:03

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими, проживающими в регионе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. Разговор касался важных для семей военнослужащих вопросов: от возможности получения адресной помощи до региональных льгот. Во время телемоста Дрозденко напомнил, что пока жители Ленобласти исполняют свой воинский долг, их близкие находятся под опекой властей. В регионе для них действует много льгот. Кроме того, всем военнослужащим, кто проявит себя во время специальной военной операции, вне очереди выделят земельные участки в наиболее востребованных района области — Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском.По словам Дрозденко, телемосты для военнослужащих и их семей будут проходить на регулярной основе.

https://ria.ru/20230327/drozdenko-1861041856.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия, жилье