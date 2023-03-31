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Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту - РИА Новости, 31.03.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:03 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/telemost-1862092854.html
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту - РИА Новости, 31.03.2023
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:03
2023-03-31T12:03
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими, проживающими в регионе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. Разговор касался важных для семей военнослужащих вопросов: от возможности получения адресной помощи до региональных льгот. Во время телемоста Дрозденко напомнил, что пока жители Ленобласти исполняют свой воинский долг, их близкие находятся под опекой властей. В регионе для них действует много льгот. Кроме того, всем военнослужащим, кто проявит себя во время специальной военной операции, вне очереди выделят земельные участки в наиболее востребованных района области — Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском.По словам Дрозденко, телемосты для военнослужащих и их семей будут проходить на регулярной основе.
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ленинградская область, александр дрозденко, россия, жилье
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия, Жилье

Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими, проживающими в регионе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
«
"Это был правильный эфир, и прошел он вовремя, открыто, честно и душевно. Хочу сказать, что у ребят очень правильное настроение: боевое, заряженное, а мы здесь, на ленинградской земле, конечно же, будем наших ребят поддерживать и дальше, а их семьи будут окружены заботой, поддержкой и вниманием", — сказал глава региона.
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Разговор касался важных для семей военнослужащих вопросов: от возможности получения адресной помощи до региональных льгот. Во время телемоста Дрозденко напомнил, что пока жители Ленобласти исполняют свой воинский долг, их близкие находятся под опекой властей. В регионе для них действует много льгот. Кроме того, всем военнослужащим, кто проявит себя во время специальной военной операции, вне очереди выделят земельные участки в наиболее востребованных района области — Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском.
«
"Я горжусь вами, вы отстаиваете интересы России и воюете с нацизмом. Но самое главное — вы сплотили ленинградцев. Люди делают свечи, шьют белье, собирают вооружение. В апреле мы создаем фонд, который будет оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Вы все для нас пример того, как надо жить и проявлять свои мужские качества. И не волнуйтесь. Дома помощь и поддержка будет оказана вам и вашим близким в полном объеме", — подчеркнул губернатор Ленинградской области.
По словам Дрозденко, телемосты для военнослужащих и их семей будут проходить на регулярной основе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Дрозденко: в приоритете властей Ленобласти – всесторонняя поддержка СВО
27 марта, 18:49
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссияЖилье
 
 
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