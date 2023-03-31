Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области при поддержке министерства обороны России провели первый телемост между участниками специальной военной операции и их близкими, проживающими в регионе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
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"Это был правильный эфир, и прошел он вовремя, открыто, честно и душевно. Хочу сказать, что у ребят очень правильное настроение: боевое, заряженное, а мы здесь, на ленинградской земле, конечно же, будем наших ребят поддерживать и дальше, а их семьи будут окружены заботой, поддержкой и вниманием", — сказал глава региона.
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Участники спецоперации из Ленобласти пообщались с близкими по телемосту
Разговор касался важных для семей военнослужащих вопросов: от возможности получения адресной помощи до региональных льгот. Во время телемоста Дрозденко напомнил, что пока жители Ленобласти исполняют свой воинский долг, их близкие находятся под опекой властей. В регионе для них действует много льгот. Кроме того, всем военнослужащим, кто проявит себя во время специальной военной операции, вне очереди выделят земельные участки в наиболее востребованных района области — Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском.
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"Я горжусь вами, вы отстаиваете интересы России и воюете с нацизмом. Но самое главное — вы сплотили ленинградцев. Люди делают свечи, шьют белье, собирают вооружение. В апреле мы создаем фонд, который будет оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Вы все для нас пример того, как надо жить и проявлять свои мужские качества. И не волнуйтесь. Дома помощь и поддержка будет оказана вам и вашим близким в полном объеме", — подчеркнул губернатор Ленинградской области.
По словам Дрозденко, телемосты для военнослужащих и их семей будут проходить на регулярной основе.