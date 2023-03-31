https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862204067.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:49
2023-03-31T15:49
2023-03-31T16:03
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства."В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении и 16 машин
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области