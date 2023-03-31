https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862204067.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:49

2023-03-31T15:49

2023-03-31T16:03

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства."В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861852194.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, херсонская область