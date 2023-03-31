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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 31.03.2023 (обновлено: 16:03 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862204067.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:49
2023-03-31T16:03
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства."В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861852194.html
россия
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россия, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: украинские войска потеряли до 30 военных на Херсонском направлении и 16 машин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации
Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке.
Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
30 марта, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХерсонская область
 
 
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