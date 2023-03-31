https://ria.ru/20230331/rossiya-1862162344.html
Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России
Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России - РИА Новости, 31.03.2023
Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России
Важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:26
2023-03-31T14:26
2023-03-31T14:29
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ."В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России
Путин: важно работать на укрепление суверенитета России и ролью в решении мировых проблем
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка", - сказал Путин.
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