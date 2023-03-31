https://ria.ru/20230331/rossiya-1862162344.html

Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России

Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России - РИА Новости, 31.03.2023

Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России

Важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:26

2023-03-31T14:26

2023-03-31T14:29

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ."В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

россия

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2023

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россия, владимир путин, политика