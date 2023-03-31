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Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году
Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 31.03.2023
Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году
Реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" планируется завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительства Подмосковья. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:55
2023-03-31T13:55
2023-03-31T13:55
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" планируется завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительства Подмосковья.Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ" был построен в 1969 году на улице Щербакова. Общая площадь объекта составляет 3,7 тысячи квадратных метров."По итогам конкурсных процедур единый контракт на проектирование и выполнение строительных работ заключен с ООО "СК Эталон-М". Завершить работы и сдать обновленное здание театра планируется до конца 2024 года", - уточняется в сообщении.В нем указывается, что основное здание театра отремонтируют, также планируется расширить его площади за счет возведения двух двухэтажных пристроек. В ходе капремонта основного здания будет утеплена кровля, заменены оконные и дверные блоки, инженерное и технологическое оборудование, конструктивные элементы и входные группы. Кроме того, отремонтируют внутренние помещения.
https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мытищи
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Мытищи
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" планируется завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительства Подмосковья.
Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области
"Строительство объектов социальной инфраструктуры". Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ" был построен в 1969 году на улице Щербакова. Общая площадь объекта составляет 3,7 тысячи квадратных метров.
"По итогам конкурсных процедур единый контракт на проектирование и выполнение строительных работ заключен с ООО "СК Эталон-М". Завершить работы и сдать обновленное здание театра планируется до конца 2024 года", - уточняется в сообщении.
В нем указывается, что основное здание театра отремонтируют, также планируется расширить его площади за счет возведения двух двухэтажных пристроек. В ходе капремонта основного здания будет утеплена кровля, заменены оконные и дверные блоки, инженерное и технологическое оборудование, конструктивные элементы и входные группы. Кроме того, отремонтируют внутренние помещения.
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