https://ria.ru/20230331/rekonstruktsiya-1862151420.html

Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году

Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 31.03.2023

Реконструкцию театра "ФЭСТ" в Мытищах завершат в 2024 году

Реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" планируется завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительства Подмосковья. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:55

2023-03-31T13:55

2023-03-31T13:55

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

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мытищи

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкцию Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" планируется завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительства Подмосковья.Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ" был построен в 1969 году на улице Щербакова. Общая площадь объекта составляет 3,7 тысячи квадратных метров."По итогам конкурсных процедур единый контракт на проектирование и выполнение строительных работ заключен с ООО "СК Эталон-М". Завершить работы и сдать обновленное здание театра планируется до конца 2024 года", - уточняется в сообщении.В нем указывается, что основное здание театра отремонтируют, также планируется расширить его площади за счет возведения двух двухэтажных пристроек. В ходе капремонта основного здания будет утеплена кровля, заменены оконные и дверные блоки, инженерное и технологическое оборудование, конструктивные элементы и входные группы. Кроме того, отремонтируют внутренние помещения.

https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мытищи