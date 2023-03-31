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Нидерланды привлекут новые страны к расследованию преступлений на Украине

Нидерланды привлекут новые страны к расследованию преступлений на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Нидерланды привлекут новые страны к расследованию преступлений на Украине

Нидерланды намерены пригласить новые страны в диалоговую группу "по привлечению к ответственности за преступления на Украине", говорится в заявлении... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:57

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

международный уголовный суд

евросоюз

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды намерены пригласить новые страны в диалоговую группу "по привлечению к ответственности за преступления на Украине", говорится в заявлении правительства страны. Нидерланды вместе с Украиной, ЕС, Евроюстом и Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Россия не признает, 3 марта запустили работу совместной диалоговой группы для "привлечения к ответственности за преступления на Украине". "В дополнение к запуску работы этой группы Нидерланды намерены привлечь к ней больше стран", - говорится в заявлении на сайте голландского кабмина. В настоящий момент в состав диалоговой группы входят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Украина, Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230221/podgotovka-1853416451.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, дмитрий песков, международный уголовный суд, евросоюз