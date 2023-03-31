https://ria.ru/20230331/puteshestviya-1862231691.html
Названы самые популярные города для путешествий в начале весны
Названы самые популярные города для путешествий в начале весны - РИА Новости, 31.03.2023
Названы самые популярные города для путешествий в начале весны
Определены самые востребованные направления для путешествий внутри страны в марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:02
2023-03-31T18:02
2023-03-31T18:02
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
москва
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий внутри страны в марте, сообщает OneTwoTrip.У авиапассажиров наиболее популярным маршрутом в марте стала Москва: в столицу было оформлено 28,8 процента заказов. На втором месте — Санкт-Петербург, доля которого составила 12 процентов, а на третьем — Сочи, куда в первый весенний месяц слетали 11 процентов туристов. Также в пятерку востребованных направлений вошли Калининград (4,5 процента) и Минеральные Воды (3,6 процента).Также путешественники активно посещали Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Волгоград и Уфу.Москва оказалась самым популярным городом у перемещающихся на поезде. Ее выбрали 31,3 процента туристов. Билеты в Северную столицу купили 14 процентов пользователей, а в Краснодар — семь процентов.В списке популярных городов также оказались Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Ярославль и Новосибирск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, поезда
Названы самые популярные города для путешествий в начале весны
OneTwoTrip: в марте россияне чаще всего путешествовали в две столицы и Краснодарский край