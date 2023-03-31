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Стартовала подготовка экипажей Московского авиацентра к летнему сезону - РИА Новости, 04.04.2023
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15:10 31.03.2023 (обновлено: 12:41 04.04.2023)
https://ria.ru/20230331/podgotovka-1862865136.html
Стартовала подготовка экипажей Московского авиацентра к летнему сезону
Стартовала подготовка экипажей Московского авиацентра к летнему сезону - РИА Новости, 04.04.2023
Стартовала подготовка экипажей Московского авиацентра к летнему сезону
Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к работе в летний сезон, специалисты сдают зачеты на доступ к эксплуатации вертолетов, сообщили... РИА Новости, 04.04.2023
2023-03-31T15:10
2023-04-04T12:41
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к работе в летний сезон, специалисты сдают зачеты на доступ к эксплуатации вертолетов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к работе в летний сезон. Специалисты освежают теоретические и практические знания, а после сдают зачеты на допуск к эксплуатации вертолетов", - говорится в сообщении.‍Отмечается, что пилоты отрабатывают "слепые полеты" при плохой видимости и сложных метеоусловиях. В присутствии инструктора специалист выполняет пилотирование воздушного судна по показателям приборов, при этом обзор закабинного пространства ограничивается с помощью шторок или специальных очков. Кроме того, закрепляются навыки эксплуатации систем и оборудования воздушного судна в условиях высоких температур. ‍"️Выполняются заходы на посадку с имитацией отказа двигателя и других систем вертолета. На земле отрабатываются наиболее эффективные способы покидания воздушного судна – сброс люков и дверей. Кроме того, специалисты оттачивают навыки приземления на грунт в условиях "пыльного облака" и многое другое", - говорится в сообщении. Также уточняется, что проводится проверка наземной инфраструктуры, в том числе 26 вертолетных площадок, и техническое обслуживание вертолетов: осмотр систем и агрегатов судов, колес шасси, навигационного оборудования, средств связи и датчиков системы пожаротушения. При необходимости осуществляется антикоррозийная обработка фюзеляжей вертолетов, замена на облегченные чехлов для защиты вертолета от осадков и перевод двигателей пожарных вертолетов в режим летней эксплуатации.
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Стартовала подготовка экипажей Московского авиацентра к летнему сезону

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыВертолет Московского авиацентра
Вертолет Московского авиацентра - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Вертолет Московского авиацентра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к работе в летний сезон, специалисты сдают зачеты на доступ к эксплуатации вертолетов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к работе в летний сезон. Специалисты освежают теоретические и практические знания, а после сдают зачеты на допуск к эксплуатации вертолетов", - говорится в сообщении.
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‍Отмечается, что пилоты отрабатывают "слепые полеты" при плохой видимости и сложных метеоусловиях. В присутствии инструктора специалист выполняет пилотирование воздушного судна по показателям приборов, при этом обзор закабинного пространства ограничивается с помощью шторок или специальных очков. Кроме того, закрепляются навыки эксплуатации систем и оборудования воздушного судна в условиях высоких температур.
‍"️Выполняются заходы на посадку с имитацией отказа двигателя и других систем вертолета. На земле отрабатываются наиболее эффективные способы покидания воздушного судна – сброс люков и дверей. Кроме того, специалисты оттачивают навыки приземления на грунт в условиях "пыльного облака" и многое другое", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что проводится проверка наземной инфраструктуры, в том числе 26 вертолетных площадок, и техническое обслуживание вертолетов: осмотр систем и агрегатов судов, колес шасси, навигационного оборудования, средств связи и датчиков системы пожаротушения. При необходимости осуществляется антикоррозийная обработка фюзеляжей вертолетов, замена на облегченные чехлов для защиты вертолета от осадков и перевод двигателей пожарных вертолетов в режим летней эксплуатации.
 
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