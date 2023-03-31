Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации

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"Ну давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. К чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают, работают хорошо. Но! Никакой пропаганды отношений этих мерзких, особенно с точки зрения физической, быть в обществе не должно. Нам нужны люди, детки. Поэтому давайте придерживаться тренда классической семьи", — сказал глава государства, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к жителям страны и парламенту.