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Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации - РИА Новости, 31.03.2023
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16:06 31.03.2023 (обновлено: 16:27 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/orientatsiya-1862210779.html
Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации
Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации
Никакой пропаганды "мерзких отношений" в Белоруссии быть не должно, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:06
2023-03-31T16:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Никакой пропаганды "мерзких отношений" в Белоруссии быть не должно, заявил президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко обратил внимание на то, что никогда не высказывается на эту тему, но отметил — поскольку "еще ни один мужик не родил", то "этот путь нам неприемлем".Женщин, практикующих однополые отношения, Лукашенко "в этом плане не обвиняет". По его словам, "в этом виноваты мужчины".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации

Лукашенко призвал держаться тренда классической семьи, говоря о нетрадиционной ориентации

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Никакой пропаганды "мерзких отношений" в Белоруссии быть не должно, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«

"Ну давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. К чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают, работают хорошо. Но! Никакой пропаганды отношений этих мерзких, особенно с точки зрения физической, быть в обществе не должно. Нам нужны люди, детки. Поэтому давайте придерживаться тренда классической семьи", — сказал глава государства, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к жителям страны и парламенту.

Лукашенко обратил внимание на то, что никогда не высказывается на эту тему, но отметил — поскольку "еще ни один мужик не родил", то "этот путь нам неприемлем".
Женщин, практикующих однополые отношения, Лукашенко "в этом плане не обвиняет". По его словам, "в этом виноваты мужчины".
 
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