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Небензя раскритиковал попытки обвинить Россию в подрыве стратстабильности

Небензя раскритиковал попытки обвинить Россию в подрыве стратстабильности - РИА Новости, 31.03.2023

Небензя раскритиковал попытки обвинить Россию в подрыве стратстабильности

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал лживыми попытки Запада перевалить на Москву вину за подрыв стратегической стабильности. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:33

2023-03-31T18:33

2023-03-31T18:35

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ООН, 31 мар - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал лживыми попытки Запада перевалить на Москву вину за подрыв стратегической стабильности.На заседании Совета безопасности ООН Небензя заявил, что беспринципность Запада как в ситуации с Украиной, так и в других международных проблемах наглядно иллюстрирует всю суть "так называемого порядка, основанного на правилах, не имеющего никакого отношения к международному праву".По его словам, западные страны пытаются навязать остальному миру собственные, выгодные лишь им правила, чтобы требовать от других государств их неукоснительного соблюдения. Сами же западные страны не считают нужным связывать себя какими бы то ни было обязательствами, сказал российский дипломат."Подобные неоколониальные установки, направленные на обеспечение любой ценой процветания "золотого миллиарда", ни нас, ни наших коллег из развивающихся государств уже не могут ввести в заблуждение. Они также лживы и неубедительны, как и попытки перевалить на Россию вину за подрыв стратегической стабильности", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20220611/diplomatiya-1794707564.html

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