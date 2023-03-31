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Администрация президента сдаст налоговые декларации сегодня, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2023
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13:08 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/nalogi-1862127586.html
Администрация президента сдаст налоговые декларации сегодня, заявил Песков
Администрация президента сдаст налоговые декларации сегодня, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2023
Администрация президента сдаст налоговые декларации сегодня, заявил Песков
Все декларации сотрудников администрации президента будут сданы до конца дня, их проверит антикоррупционное подразделение Кремля, но публикация не... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:08
2023-03-31T13:08
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
налоги
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все декларации сотрудников администрации президента будут сданы до конца дня, их проверит антикоррупционное подразделение Кремля, но публикация не предусматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Декларации все сданы, сегодня последний день до конца дня. Они будет сданы все, это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять, часто возникают к сотрудникам разные вопросы: и мелкие, и более серьезные, тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли опубликованы декларации сотрудников АП. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, налоги
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Налоги
Администрация президента сдаст налоговые декларации сегодня, заявил Песков

Песков: все декларации сотрудники АП сдадут до конца дня, их проверят, но не опубликуют

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
Посетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все декларации сотрудников администрации президента будут сданы до конца дня, их проверит антикоррупционное подразделение Кремля, но публикация не предусматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Декларации все сданы, сегодня последний день до конца дня. Они будет сданы все, это делается регулярно, наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять, часто возникают к сотрудникам разные вопросы: и мелкие, и более серьезные, тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, но публикация в этом году не предусматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли опубликованы декларации сотрудников АП.
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Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
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