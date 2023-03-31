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В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом - РИА Новости, 31.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/muzyka-1862199593.html
В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом
В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом - РИА Новости, 31.03.2023
В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом
Некоторые организаторы концертов в Эстонии прекращают сотрудничать с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом, сообщает ERR. В марте он выступил в России, и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:01
2023-03-31T16:01
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Некоторые организаторы концертов в Эстонии прекращают сотрудничать с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом, сообщает ERR. В марте он выступил в России, и его поступок осудило агентство Eesti Kontsert. Выступление ансамбля Hortus Musicus "Путешествие в Иерусалим. Святой вербный концерт", который должен был пройти в Таллине, отменен. Билеты вернут. Кроме Eesti Kontsert, организаторы концерта в честь Вербного воскресенья также отказались от услуг Андреса Мустонена.По словам пресс-секретаря Рене Хекконенса, никто не сомневается в том, что Андрес Мустонен — лучший дирижер, но в свете сложившейся ситуации у организаторов нет иного выбора, кроме как заменить его другим музыкантом. Руководитель ансамбля старинной музыки Hortus Musicus Андрес Мустонен выступил 19 марта в Новосибирске с пианисткой Екатериной Мечетиной и джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.Ранее посол РФ Евгений Станиславов заявил, что Венгрия не присоединилась к сносу советских и российских памятников.
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Культура, Новости культуры, Эстония, Россия, Музыка
В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом

Организаторы концертов в Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом

CC BY-SA 2.0 / Rene Jakobson / Andres MustonenАндрес Мустонен
Андрес Мустонен - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Rene Jakobson / Andres Mustonen
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Некоторые организаторы концертов в Эстонии прекращают сотрудничать с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом, сообщает ERR. В марте он выступил в России, и его поступок осудило агентство Eesti Kontsert.
«
"Ценности Eesti Kontsert измеряются высокой этикой и лояльностью к эстонскому государству. Андрес Мустонен своими действиями и отношением показал, что эти ценности ему безразличны. Для нас это непреодолимый конфликт ценностей и потеря доверия, поэтому мы прекращаем с ним сотрудничество", — сказала ERR руководитель Eesti Kontsert Керту Орро.
Выступление ансамбля Hortus Musicus "Путешествие в Иерусалим. Святой вербный концерт", который должен был пройти в Таллине, отменен. Билеты вернут.
Кроме Eesti Kontsert, организаторы концерта в честь Вербного воскресенья также отказались от услуг Андреса Мустонена.
По словам пресс-секретаря Рене Хекконенса, никто не сомневается в том, что Андрес Мустонен — лучший дирижер, но в свете сложившейся ситуации у организаторов нет иного выбора, кроме как заменить его другим музыкантом.
«
"Наш долг — выступать единым фронтом по вопросу России, без исключений", – цитирует Хекконенса ERR.
Руководитель ансамбля старинной музыки Hortus Musicus Андрес Мустонен выступил 19 марта в Новосибирске с пианисткой Екатериной Мечетиной и джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.
Ранее посол РФ Евгений Станиславов заявил, что Венгрия не присоединилась к сносу советских и российских памятников.
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