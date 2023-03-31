https://ria.ru/20230331/muzyka-1862199593.html

В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом

В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом - РИА Новости, 31.03.2023

В Эстонии прекратят сотрудничать с выступившим в России музыкантом

Некоторые организаторы концертов в Эстонии прекращают сотрудничать с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом, сообщает ERR. В марте он выступил в России, и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:01

2023-03-31T16:01

2023-03-31T16:01

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Некоторые организаторы концертов в Эстонии прекращают сотрудничать с музыкантом и дирижером Андресом Мустоненом, сообщает ERR. В марте он выступил в России, и его поступок осудило агентство Eesti Kontsert. Выступление ансамбля Hortus Musicus "Путешествие в Иерусалим. Святой вербный концерт", который должен был пройти в Таллине, отменен. Билеты вернут. Кроме Eesti Kontsert, организаторы концерта в честь Вербного воскресенья также отказались от услуг Андреса Мустонена.По словам пресс-секретаря Рене Хекконенса, никто не сомневается в том, что Андрес Мустонен — лучший дирижер, но в свете сложившейся ситуации у организаторов нет иного выбора, кроме как заменить его другим музыкантом. Руководитель ансамбля старинной музыки Hortus Musicus Андрес Мустонен выступил 19 марта в Новосибирске с пианисткой Екатериной Мечетиной и джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.Ранее посол РФ Евгений Станиславов заявил, что Венгрия не присоединилась к сносу советских и российских памятников.

https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эстония, россия, музыка