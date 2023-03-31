https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html

Лесоустройство в Архангельской области идет ускоренными темпами

Лесоустройство в Архангельской области идет ускоренными темпами - РИА Новости, 31.03.2023

Лесоустройство в Архангельской области идет ускоренными темпами

Лесоустройство в Архангельской области благодаря активному участию региональных властей и представителей бизнеса ведется ускоренными темпами, сообщил... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:21

2023-03-31T17:21

2023-03-31T17:21

архангельская область

россия

архангельская область

александр цыбульский

иван советников

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мар – РИА Новости. Лесоустройство в Архангельской области благодаря активному участию региональных властей и представителей бизнеса ведется ускоренными темпами, сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в ходе всероссийского совещания. Ключевыми темами обсуждения стали прошедший пожароопасный сезон, реализация федерального проекта "Сохранение лесов", цифровизация и кадровое обеспечение лесной отрасли, меры поддержки лесопользователей в новых экономических условиях, а также эффективность осуществления переданных полномочий в области лесных отношений. "Скажу честно, когда в прошлом году мы с регионом обсуждали вопросы финансирования лесоустройства со стороны бизнеса, у меня существовали определённые опасения, что предприниматели на это не пойдут. Но благодаря активному участию регионального правительства и ответственных предпринимателей в регионе лесоустройство ведётся ускоренными темпами", - сказал Советников, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Советников призвал все крупные лесопромышленные регионы следовать примеру Архангельской области и участвовать в софинансировании лесоустройства. Губернатор Александр Цыбульский рассказал об опыте взаимодействия федеральной, региональной власти и бизнеса при проведении работ по лесоустройству в Архангельской области, отметив, что с точки зрения созданных мощностей, высоких технологий производства и качества выпускаемой продукции лесопромышленный комплекс региона является по-настоящему уникальным. "Перечень поручений, который утвержден президентом Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, прошедшего в Архангельской области 10 февраля, безусловно, окажет огромную поддержку и обеспечит надежный фундамент для его успешного переформатирования и работы в новых условиях", - подчеркнул Цыбульский. По его словам, параллельно с мерами поддержки для ЛПК в регионе уже реализуется масштабное лесоустройство, призванное создать основу для планирования использования лесов на десятилетия. На сегодняшний день в области всего 20% материалов по лесоустройству актуальны, с каждым годом они все больше и больше устаревают. Именно этот фактор в последние годы стал ограничивать лесопользование в Архангельской области. "Мы уже вынуждены отводить делянки, где давность лесоустройства составляет больше 20-25 лет, и зачастую то, что сейчас написано в этих устаревших материалах, совсем не соответствует реальной картине – ни по возрасту, ни по запасам, ни по породному составу", - уточнил глава региона. Неактуальное лесоустройство, по его словам, сильно замедляет мероприятия, связанные с отводами лесосек и приемкой работ: их длительность увеличивается в разы, а областной бюджет недополучает доходы. Для решения этого вопроса Архангельская область выступила с предложением полностью актуализировать лесоустройство, сделав это ускоренными темпами. Такой подход был поддержан заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко, благодаря чему Архангельская область вошла в число пилотных регионов по реализации соответствующего проекта. В результате был подготовлен совместный проект лесоустройства ускоренными темпами практически на всей территории Архангельской области. Площадь лесоустройства увеличилась с изначальных 4,8 до 15,7 миллиона гектаров, а количество лесничеств, где будут проведены работы, с семи до 20.

https://ria.ru/20230327/arktika-1860955214.html

https://ria.ru/20230324/lesprom-1860415321.html

https://ria.ru/20221226/dorogi-1841418957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, архангельская область, александр цыбульский, иван советников