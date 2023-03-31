https://ria.ru/20230331/koronavirus-1862075266.html

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:38

2023-03-31T11:38

2023-03-31T11:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1773, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1549 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1771 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 477 837 случаев коронавируса, выздоровели 3 282 745 человек, умерли 48 457 человек.

https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии