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В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
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11:38 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/koronavirus-1862075266.html
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:38
2023-03-31T11:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1773, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1549 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1771 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 477 837 случаев коронавируса, выздоровели 3 282 745 человек, умерли 48 457 человек.
https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
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распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1773 случая COVID-19, умерли семь человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1773, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1549 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 1771 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 477 837 случаев коронавируса, выздоровели 3 282 745 человек, умерли 48 457 человек.
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