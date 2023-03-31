https://ria.ru/20230331/koronavirus-1862075266.html
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:38
2023-03-31T11:38
2023-03-31T11:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1773 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1773, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1549 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1771 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 477 837 случаев коронавируса, выздоровели 3 282 745 человек, умерли 48 457 человек.
https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1773 случая COVID-19, умерли семь человек