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Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией - РИА Новости, 31.03.2023
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14:57 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией - РИА Новости, 31.03.2023
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:57
2023-03-31T14:57
в мире
россия
китай
индия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией", - следует из сообщения.
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в мире, россия, китай, индия
В мире, Россия, Китай, Индия
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией

Новая Концепция внешней политики России предусматривает углубление связей с КНР и Индией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и КНР
Государственные флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги России и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией", - следует из сообщения.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев
23 марта, 07:08
 
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