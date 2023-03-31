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Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией - РИА Новости, 31.03.2023
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:57
2023-03-31T14:57
2023-03-31T14:57
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html
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в мире, россия, китай, индия
В мире, Россия, Китай, Индия
Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией
Новая Концепция внешней политики России предусматривает углубление связей с КНР и Индией