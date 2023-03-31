https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html

Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией

Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией - РИА Новости, 31.03.2023

Новая Концепция внешней политики включает углубление связей с КНР и Индией

Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:57

2023-03-31T14:57

2023-03-31T14:57

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, индия