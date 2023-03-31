https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862158584.html

Путин утвердил Концепцию внешней политики

Путин утвердил Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023

Путин утвердил Концепцию внешней политики

Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:18

2023-03-31T14:18

2023-03-31T15:44

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений. Основные положения обновленной концепции:Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу, чтобы привести документ в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет координировать выполнение концепции. Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики."Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", — сказал он.Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.В Министерстве иностранных дел отмечали, что многие положения из обновленной концепции будут определять внешнеполитическую линию Москвы "в ближайшие четыре-шесть лет". По словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, это сделано для того, чтобы "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся крутить педали в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об изменениях в Концепции внешней политики Путин об изменениях в Концепции внешней политики 2023-03-31T14:18 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия