Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 31.03.2023 (обновлено: 15:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862158584.html
Путин утвердил Концепцию внешней политики
Путин утвердил Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Путин утвердил Концепцию внешней политики
Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:18
2023-03-31T15:44
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений. Основные положения обновленной концепции:Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу, чтобы привести документ в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет координировать выполнение концепции. Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики."Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", — сказал он.Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.В Министерстве иностранных дел отмечали, что многие положения из обновленной концепции будут определять внешнеполитическую линию Москвы "в ближайшие четыре-шесть лет". По словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, это сделано для того, чтобы "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся крутить педали в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об изменениях в Концепции внешней политики
Путин об изменениях в Концепции внешней политики
2023-03-31T14:18
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин утвердил Концепцию внешней политики

Президент Путин утвердил Концепцию внешней политики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России.
«

"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.
Основные положения обновленной концепции:
  • Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;
  • Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;
  • Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;
  • Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;
  • Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;
  • Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;
  • Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу, чтобы привести документ в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет координировать выполнение концепции.
Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.
"Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу", — сказал он.
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Россия снова разрушила главную мечту Европы
25 марта, 08:00
Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.
Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.

В Министерстве иностранных дел отмечали, что многие положения из обновленной концепции будут определять внешнеполитическую линию Москвы "в ближайшие четыре-шесть лет". По словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, это сделано для того, чтобы "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся крутить педали в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мировая война получила свою "Москву-23"
23 марта, 08:00
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала