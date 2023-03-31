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Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков" - РИА Новости, 31.03.2023
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14:43 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kmsp-1862170138.html
Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков"
Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков" - РИА Новости, 31.03.2023
Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков"
В Крыму при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся пятый по счету "Фермерский островок" - торговая точка для продвижения продукции небольших местных... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:43
2023-03-31T14:43
экономика
республика крым
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Крыму при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся пятый по счету "Фермерский островок" - торговая точка для продвижения продукции небольших местных производителей сельхозпродукции, сообщает пресс-служба КМСП.Таким образом, Крым стал лидером по открытию "островков" среди регионов России. В "Фермерских островках" Симферополя покупатели, кроме традиционных овощей и фруктов, смогут приобрести кофе местной обжарки, пельмени ручной лепки, бифштексы, котлеты, фермерское молоко, сметану, йогурты, различные сладости, соки, морсы, сухофрукты, растительное масло."Корпорация МСП шестой год оказывает поддержку субъектам МСП по расширению рынков сбыта, взаимодействуя с торговыми сетями страны. Но далеко не все предприниматели могут выполнить жесткие требования сетей, поэтому и появился проект "Фермерский островок", чтобы даже самые маленькие предприниматели смогли представить свою продукцию и стать ближе к покупателю. География "островков" подтверждает востребованность проекта как со стороны бизнеса, так и со стороны покупателей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении."Фермерские островки" – хороший механизм реализации качественной и экологически чистой агропродукции, которую выращивают и производят крымские фермеры, считает замминистра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев."Здесь будут соблюдаться рекомендованные властями Крыма цены в части овощей "борщевого набора". К примеру, картофель, лук, морковь и другие овощи можно приобрести по цене не выше 35 рублей за килограмм. В планах открыть такие торговые точки и на ЮБК", - сказал Арзиев.Оператором крымских "островков" выступает кооператив "Сады Хана Алана", объединяющий свыше 20 сельхозтоваропроизводителей фруктово-овощного, молочного, мясного и других направлений."Поставка высококачественных, уникальных и интересных продуктов местного производства – это наша "фишка". Мы расширяем ассортимент и увеличиваем число поставщиков. Рост числа работающих торговых объектов позволяет снизить логистические затраты на единицу продукции и одновременно увеличить объемы реализации. Для открытия магазинов – проведения ремонтных работ, закупки оборудования мы воспользовались кредитом МСП Банка на специальных условиях", - рассказала председатель СПОСПК "Сады Хана Алана" Эльзара Сейдаметова.На данный момент при поддержке Корпорации МСП организовано 35 "Фермерских островков" в 21 регионе. Проект уже представлен в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской, Калужской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмуртской Республиках, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.На полках магазинов свою продукцию представляют уже более 300 производителей. Развитие сети "Фермерских островков" проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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экономика, республика крым, корпорация мсп, александр исаевич
Экономика, Республика Крым, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Крыму при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся пятый по счету "Фермерский островок" - торговая точка для продвижения продукции небольших местных производителей сельхозпродукции, сообщает пресс-служба КМСП.
Таким образом, Крым стал лидером по открытию "островков" среди регионов России. В "Фермерских островках" Симферополя покупатели, кроме традиционных овощей и фруктов, смогут приобрести кофе местной обжарки, пельмени ручной лепки, бифштексы, котлеты, фермерское молоко, сметану, йогурты, различные сладости, соки, морсы, сухофрукты, растительное масло.
"Корпорация МСП шестой год оказывает поддержку субъектам МСП по расширению рынков сбыта, взаимодействуя с торговыми сетями страны. Но далеко не все предприниматели могут выполнить жесткие требования сетей, поэтому и появился проект "Фермерский островок", чтобы даже самые маленькие предприниматели смогли представить свою продукцию и стать ближе к покупателю. География "островков" подтверждает востребованность проекта как со стороны бизнеса, так и со стороны покупателей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
"Фермерские островки" – хороший механизм реализации качественной и экологически чистой агропродукции, которую выращивают и производят крымские фермеры, считает замминистра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев.
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"Здесь будут соблюдаться рекомендованные властями Крыма цены в части овощей "борщевого набора". К примеру, картофель, лук, морковь и другие овощи можно приобрести по цене не выше 35 рублей за килограмм. В планах открыть такие торговые точки и на ЮБК", - сказал Арзиев.
Оператором крымских "островков" выступает кооператив "Сады Хана Алана", объединяющий свыше 20 сельхозтоваропроизводителей фруктово-овощного, молочного, мясного и других направлений.
"Поставка высококачественных, уникальных и интересных продуктов местного производства – это наша "фишка". Мы расширяем ассортимент и увеличиваем число поставщиков. Рост числа работающих торговых объектов позволяет снизить логистические затраты на единицу продукции и одновременно увеличить объемы реализации. Для открытия магазинов – проведения ремонтных работ, закупки оборудования мы воспользовались кредитом МСП Банка на специальных условиях", - рассказала председатель СПОСПК "Сады Хана Алана" Эльзара Сейдаметова.
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На данный момент при поддержке Корпорации МСП организовано 35 "Фермерских островков" в 21 регионе. Проект уже представлен в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской, Калужской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмуртской Республиках, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.
На полках магазинов свою продукцию представляют уже более 300 производителей. Развитие сети "Фермерских островков" проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
ЭкономикаРеспублика КрымКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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