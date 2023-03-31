https://ria.ru/20230331/geologi-1862093782.html

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.03.2023

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:05

геология

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Федерального агентства по недропользованию. "Поздравляю вас с Днем геолога... От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей. И кончено, ваша работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений", - говорится в телеграмме. Путин также отметил, что сегодня перед специалистами отрасли стоят масштабные задачи, главные из которых - реализация проектов по разработке месторождений на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, а также обеспечение сырьевой и энергетической независимости России. Президент выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут добросовестно трудиться и добиваться значимых результатов на благо Отечества, пожелав им успехов и воплощения в жизнь намеченных планов. Традиционно День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/geolog-1758026216.html

https://ria.ru/20230331/zbruev-1862033000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

геология, общество, россия, владимир путин