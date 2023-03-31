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Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.03.2023
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12:05 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/geologi-1862093782.html
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.03.2023
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:05
геология
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Федерального агентства по недропользованию. "Поздравляю вас с Днем геолога... От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей. И кончено, ваша работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений", - говорится в телеграмме. Путин также отметил, что сегодня перед специалистами отрасли стоят масштабные задачи, главные из которых - реализация проектов по разработке месторождений на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, а также обеспечение сырьевой и энергетической независимости России. Президент выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут добросовестно трудиться и добиваться значимых результатов на благо Отечества, пожелав им успехов и воплощения в жизнь намеченных планов. Традиционно День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/geolog-1758026216.html
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геология, общество, россия, владимир путин
геология, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Федерального агентства по недропользованию.
"Поздравляю вас с Днем геолога... От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей. И кончено, ваша работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений", - говорится в телеграмме.
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Путин также отметил, что сегодня перед специалистами отрасли стоят масштабные задачи, главные из которых - реализация проектов по разработке месторождений на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, а также обеспечение сырьевой и энергетической независимости России.
Президент выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут добросовестно трудиться и добиваться значимых результатов на благо Отечества, пожелав им успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.
Традиционно День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.
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