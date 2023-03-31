https://ria.ru/20230331/elektronika-1862008681.html
СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой
СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой - РИА Новости, 31.03.2023
СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой
Российский рынок оказался перенасыщен электроникой, что привело к переполненности складов, пишут "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:45
2023-03-31T04:45
2023-03-31T04:45
в россии
технологии
apple
samsung
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский рынок оказался перенасыщен электроникой, что привело к переполненности складов, пишут "Известия" со ссылкой на источники.Продажи смартфонов, планшетов, носимой техники и прочих гаджетов замедлились во второй половине марта, что контрастирует на фоне аналогичного периода 2022 года, когда этот показатель был выше почти на треть, утверждает издание."На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать", - приводит газета слова источника.В первую очередь, как утверждается, проблемы возникли со сбытом китайских гаджетов или неизвестных брендов, в то же время продукция Apple и Samsung продолжает пользоваться спросом.В связи с данной ситуацией, ряд маркетплейсов и операторов проводят распродажи, поднимая скидки до 15-20%, пытаясь реализовать товары, залежавшиеся на складах, сообщает издание.Ранее газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ритейлеров сообщала о том, что продажи гаджетов и аксессуаров к 14 и 23 февраля, а также к 8 Марта впервые за восемь лет сократились на 10-30% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время в Центре компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе "Сколтеха" опровергли эту информацию, отметив, что электроника остается популярной категорией при выборе подарка у россиян, просто покупки сместились в сторону серых поставок и цифровых каналов продаж, к тому же потребители стали экономить.
https://ria.ru/20230220/kredity-1853155395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, samsung, сколковский институт науки и технологий
В России, Технологии, Apple, Samsung, Сколковский институт науки и технологий
СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой
"Известия": в России оказались переполнены склады с электроникой из-за падения спроса