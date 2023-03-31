https://ria.ru/20230331/elektronika-1862008681.html

СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой

СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой - РИА Новости, 31.03.2023

СМИ: в России оказались переполнены склады с электроникой

Российский рынок оказался перенасыщен электроникой, что привело к переполненности складов, пишут "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T04:45

2023-03-31T04:45

2023-03-31T04:45

в россии

технологии

apple

samsung

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский рынок оказался перенасыщен электроникой, что привело к переполненности складов, пишут "Известия" со ссылкой на источники.Продажи смартфонов, планшетов, носимой техники и прочих гаджетов замедлились во второй половине марта, что контрастирует на фоне аналогичного периода 2022 года, когда этот показатель был выше почти на треть, утверждает издание."На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать", - приводит газета слова источника.В первую очередь, как утверждается, проблемы возникли со сбытом китайских гаджетов или неизвестных брендов, в то же время продукция Apple и Samsung продолжает пользоваться спросом.В связи с данной ситуацией, ряд маркетплейсов и операторов проводят распродажи, поднимая скидки до 15-20%, пытаясь реализовать товары, залежавшиеся на складах, сообщает издание.Ранее газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ритейлеров сообщала о том, что продажи гаджетов и аксессуаров к 14 и 23 февраля, а также к 8 Марта впервые за восемь лет сократились на 10-30% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время в Центре компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе "Сколтеха" опровергли эту информацию, отметив, что электроника остается популярной категорией при выборе подарка у россиян, просто покупки сместились в сторону серых поставок и цифровых каналов продаж, к тому же потребители стали экономить.

https://ria.ru/20230220/kredity-1853155395.html

https://ria.ru/20230215/podarki-1852175007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple, samsung, сколковский институт науки и технологий