https://ria.ru/20230331/donetsk-1862066339.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:23

2023-03-31T11:23

2023-03-31T11:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230331/donetsk-1862060508.html

https://ria.ru/20230330/obstrel-1861949824.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк