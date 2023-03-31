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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862066339.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:23
2023-03-31T11:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862060508.html
https://ria.ru/20230330/obstrel-1861949824.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

© Фото : ДНР в СЦККФиксация последствий обстрела Донецка
Фиксация последствий обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : ДНР в СЦКК
Фиксация последствий обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
11:12
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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