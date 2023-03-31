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Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность - РИА Новости, 31.03.2023
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14:58 31.03.2023
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Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность
Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность - РИА Новости, 31.03.2023
Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность
Россия стремится к формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, говорится в обновленной концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:58
2023-03-31T14:58
россия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, говорится в обновленной концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств", - отмечается в тексте. Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
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россия, политика
Россия, Политика
Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность

Россия стремится к системе международных отношений, которая обеспечит безопасность

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, говорится в обновленной концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств", - отмечается в тексте.
Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе
29 марта, 15:45
 
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