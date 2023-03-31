https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862179186.html

Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность

Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность - РИА Новости, 31.03.2023

Россия стремится к международным отношениям, обеспечивающим безопасность

Россия стремится к формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, говорится в обновленной концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:58

2023-03-31T14:58

2023-03-31T14:58

россия

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия стремится к формированию системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, говорится в обновленной концепции внешней политики, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств", - отмечается в тексте. Ранее в МИД России сообщили, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции концепции внешней политики.

https://ria.ru/20230329/evropa-1861597373.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика