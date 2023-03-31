Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны
Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков объяснил усиление безопасности страны политикой Запада
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
Рыбаков напомнил, что в 1993 году Белоруссия сделала осознанный выбор в пользу отказа от ядерного оружия и присоединилась к ДНЯО, став первым государством на постсоветском пространстве, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием без предварительных условий и оговорок. Он рассказал, как в декабре 1994 года США, Россия и Великобритания подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к ДНЯО "и приняли на себя обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также отказаться от любых мер политического и экономического принуждения".
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"В течение вот уже длительного времени Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому, финансовому, информационному давлению, что является прямым нарушением положений Будапештского меморандума. Торговые, визовые, банковские и иные запреты и ограничения вводятся в отношении правительства, юридических, физических лиц Белоруссии со стороны США, Великобритании, их союзников по НАТО, а также государств ЕС", - подчеркнул Рыбаков.
Как указал дипломат, такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют целью смену геополитического курса страны и изменение внутриполитического строя республики. Рыбаков обратил внимание, что на территории соседних с Белоруссией государств НАТО наращивается военный потенциал.
"Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и прозрачно предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности", - добавил он.