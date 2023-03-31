https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862265240.html

Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны

Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны - РИА Новости, 31.03.2023

Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:59

2023-03-31T18:59

2023-03-31T19:40

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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".Рыбаков напомнил, что в 1993 году Белоруссия сделала осознанный выбор в пользу отказа от ядерного оружия и присоединилась к ДНЯО, став первым государством на постсоветском пространстве, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием без предварительных условий и оговорок. Он рассказал, как в декабре 1994 года США, Россия и Великобритания подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к ДНЯО "и приняли на себя обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также отказаться от любых мер политического и экономического принуждения".Как указал дипломат, такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют целью смену геополитического курса страны и изменение внутриполитического строя республики. Рыбаков обратил внимание, что на территории соседних с Белоруссией государств НАТО наращивается военный потенциал."Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и прозрачно предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html

https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860961033.html

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в мире, белоруссия, оон, россия, сша, валентин рыбаков, нато, евросоюз