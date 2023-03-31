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Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны - РИА Новости, 31.03.2023
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18:59 31.03.2023 (обновлено: 19:40 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862265240.html
Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны
Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны - РИА Новости, 31.03.2023
Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:59
2023-03-31T19:40
в мире
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россия
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".Рыбаков напомнил, что в 1993 году Белоруссия сделала осознанный выбор в пользу отказа от ядерного оружия и присоединилась к ДНЯО, став первым государством на постсоветском пространстве, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием без предварительных условий и оговорок. Он рассказал, как в декабре 1994 года США, Россия и Великобритания подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к ДНЯО "и приняли на себя обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также отказаться от любых мер политического и экономического принуждения".Как указал дипломат, такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют целью смену геополитического курса страны и изменение внутриполитического строя республики. Рыбаков обратил внимание, что на территории соседних с Белоруссией государств НАТО наращивается военный потенциал."Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и прозрачно предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html
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в мире, белоруссия, оон, россия, сша, валентин рыбаков, нато, евросоюз
В мире, Белоруссия, ООН, Россия, США, Валентин Рыбаков, НАТО, Евросоюз
Постпред Белоруссии при ООН назвал причину укрепления безопасности страны

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков объяснил усиление безопасности страны политикой Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал меры по укреплению безопасности страны вынужденным шагом на фоне враждебной политики Запада.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
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Рыбаков напомнил, что в 1993 году Белоруссия сделала осознанный выбор в пользу отказа от ядерного оружия и присоединилась к ДНЯО, став первым государством на постсоветском пространстве, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием без предварительных условий и оговорок. Он рассказал, как в декабре 1994 года США, Россия и Великобритания подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к ДНЯО "и приняли на себя обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси, а также отказаться от любых мер политического и экономического принуждения".
«
"В течение вот уже длительного времени Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому, финансовому, информационному давлению, что является прямым нарушением положений Будапештского меморандума. Торговые, визовые, банковские и иные запреты и ограничения вводятся в отношении правительства, юридических, физических лиц Белоруссии со стороны США, Великобритании, их союзников по НАТО, а также государств ЕС", - подчеркнул Рыбаков.
Как указал дипломат, такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют целью смену геополитического курса страны и изменение внутриполитического строя республики. Рыбаков обратил внимание, что на территории соседних с Белоруссией государств НАТО наращивается военный потенциал.
"Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и прозрачно предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности", - добавил он.
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