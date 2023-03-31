https://ria.ru/20230331/bayden-1862006808.html

Байдена назвали больным после его признания о "душе" Америки

Байдена назвали больным после его признания о "душе" Америки - РИА Новости, 31.03.2023

Байдена назвали больным после его признания о "душе" Америки

Зрители телеканала Fox News раскритиковали обращение президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что американцы-трансгендеры "формируют душу нашей нации". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:55

2023-03-31T03:55

2023-03-31T03:55

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джо байден

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News раскритиковали обращение президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что американцы-трансгендеры "формируют душу нашей нации".Также в своем обращении Байден перечислил шаги своей администрации по поддержке трансгендеров. Высказывания американского лидера вызвали негодование у зрителей Fox в Twitter."(Это. – ред.) подтверждает тот факт, что он психически нездоров", - заявил пользователь @MikeMason830."Байден и радикальные демократы превратили трансгруппу в жертв после потери (поддержки – ред.) латиноамериканцев и чернокожих американцев. Демократы используют людей в политических целях", - указал @JackLombardi."Трансгендерами являются 1,6% взрослого населения США. Они не определяют нашу страну", - отметил @ResistItAllTX."Душа нашей нации теперь трансгендерная? Ух ты, когда это случилось? Я это пропустил!" - сыронизировал @pallee12."Политическая болтовня. Он так не думает. Он заискивает перед ними, чтобы выставить себя в выгодном свете. На днях он действительно сказал правду: он сказал, что любит мороженое с шоколадной крошкой. В это я могу поверить", - выразил мнение @sarnoldofficial."Блин. Он постоянно говорит о душе нации. Душа нации покинула тело, когда он вступил в должность", - заметил @fwolfe65."Извини, Джо, но просто неправильно заявлять, что сексуальные извращения определяют нас. Ты оторван от сердца и души Америки!" - возмутился @so_many_lives."Интересно, покажется ли Байден в Нэшвилле?" – задалась вопросом @CathyBenko.В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемая Одри Хейл погибла в перестрелке с полицией. Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.

https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html

https://ria.ru/20230329/bayden-1861587180.html

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в мире, сша, джо байден, америка