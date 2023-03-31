https://ria.ru/20230331/avtobus-1862031056.html

В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров

В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров - РИА Новости, 31.03.2023

В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров

Тридцать три автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, остаются в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где продолжает идти снег, сообщил РИА... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:45

2023-03-31T09:45

2023-03-31T10:23

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Тридцать три автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, остаются в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где продолжает идти снег, сообщил РИА Новости представитель минтранса региона."По данным на утро пятницы, в пробке остаются 33 межмуниципальных и межрегиональных автобуса, 766 человек", - сказал собеседник агентства.По информации автовокзалов Ростовской области, из-за закрытия трасс некоторые рейсы задерживаются и отменяются. "На данный момент отправляются рейсы на Волгодонск, Краснодар, Ставрополь, Таганрог, Матвеев Курган, Куйбышево", - отмечается в сообщении.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230331/volontery-1862027033.html

ростовская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область