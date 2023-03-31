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В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров - РИА Новости, 31.03.2023
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09:45 31.03.2023 (обновлено: 10:23 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/avtobus-1862031056.html
В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров
В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров - РИА Новости, 31.03.2023
В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров
Тридцать три автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, остаются в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где продолжает идти снег, сообщил РИА... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:45
2023-03-31T10:23
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Тридцать три автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, остаются в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где продолжает идти снег, сообщил РИА Новости представитель минтранса региона."По данным на утро пятницы, в пробке остаются 33 межмуниципальных и межрегиональных автобуса, 766 человек", - сказал собеседник агентства.По информации автовокзалов Ростовской области, из-за закрытия трасс некоторые рейсы задерживаются и отменяются. "На данный момент отправляются рейсы на Волгодонск, Краснодар, Ставрополь, Таганрог, Матвеев Курган, Куйбышево", - отмечается в сообщении.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В застрявших в пробке автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров

В застрявших в снежном заторе автобусах на трассе М-4 "Дон" остаются 766 пассажиров

© Фото : Министерство транспорта Ростовской областиНа трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Министерство транспорта Ростовской области
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Тридцать три автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, остаются в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где продолжает идти снег, сообщил РИА Новости представитель минтранса региона.
"По данным на утро пятницы, в пробке остаются 33 межмуниципальных и межрегиональных автобуса, 766 человек", - сказал собеседник агентства.
По информации автовокзалов Ростовской области, из-за закрытия трасс некоторые рейсы задерживаются и отменяются. "На данный момент отправляются рейсы на Волгодонск, Краснодар, Ставрополь, Таганрог, Матвеев Курган, Куйбышево", - отмечается в сообщении.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
На трассе М-4 Дон в Ростовской области продолжаются работы по устранению снежного затора - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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ПроисшествияРостовская область
 
 
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