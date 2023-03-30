https://ria.ru/20230330/zaporozhe-1861850969.html
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны - РИА Новости, 30.03.2023
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны
Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:29
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные, сообщили в Минобороны, поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, в мире, украина
Запорожье, Россия, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны
Минобороны: в Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны