https://ria.ru/20230330/zaporozhe-1861850969.html

В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны

В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны - РИА Новости, 30.03.2023

В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны

Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:21

2023-03-30T14:21

2023-03-30T14:29

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные, сообщили в Минобороны, поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.

https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, россия, в мире, украина