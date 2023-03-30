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В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 30.03.2023 (обновлено: 14:29 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zaporozhe-1861850969.html
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны - РИА Новости, 30.03.2023
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны
Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:29
запорожье
россия
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные, сообщили в Минобороны, поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html
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запорожье, россия, в мире, украина
Запорожье, Россия, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны

Минобороны: в Запорожье уничтожили хранилище топлива украинской бригады теробороны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские военные, сообщили в Минобороны, поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
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