https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861752776.html

При обстреле Ясиноватой пострадали три человека

При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 30.03.2023

При обстреле Ясиноватой пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:41

2023-03-30T09:41

2023-03-30T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранение получили двое мужчин 1993 года рождения и 1966 года рождения и женщина 1968 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 08.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230329/trump-1861559459.html

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая