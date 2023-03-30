https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861752776.html
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 30.03.2023
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:41
2023-03-30T09:41
2023-03-30T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранение получили двое мужчин 1993 года рождения и 1966 года рождения и женщина 1968 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 08.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230329/trump-1861559459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадали три человека