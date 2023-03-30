https://ria.ru/20230330/vertolety-1861882633.html

При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек

При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек - РИА Новости, 30.03.2023

При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек

Девять военнослужащих США погибли в результате крушения двух вертолетов в штате Кентукки, сообщило командование базы сухопутных сил Форт-Кемпбелл. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:06

2023-03-30T16:06

2023-03-30T17:40

в мире

сша

кентукки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861754158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e638ff6413916c5fff10ac0c0b561c2e.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Девять военнослужащих США погибли в результате крушения двух вертолетов в штате Кентукки, сообщило командование базы сухопутных сил Форт-Кемпбелл.Вертолеты Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии разбились в среду вечером по местному времени при отработке полетов в формации с применением приборов ночного видения."Девять военнослужащих погибли в катастрофе", - говорится в сообщении базы, к которой относились разбившиеся вертолеты.На брифинге для журналистов представитель базы Форт-Кемпбелл рассказал, что вертолеты упали на открытой местности и катастрофа обошлась без жертв на земле.Выступая в конгрессе, министр армии США Кристин Уормут назвала случившееся "тяжелым днем" для сухопутных сил.

https://ria.ru/20230327/strelba-1861065185.html

сша

кентукки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, кентукки