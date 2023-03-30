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При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек - РИА Новости, 30.03.2023
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16:06 30.03.2023 (обновлено: 17:40 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vertolety-1861882633.html
При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек
При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек - РИА Новости, 30.03.2023
При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек
Девять военнослужащих США погибли в результате крушения двух вертолетов в штате Кентукки, сообщило командование базы сухопутных сил Форт-Кемпбелл. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:06
2023-03-30T17:40
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Девять военнослужащих США погибли в результате крушения двух вертолетов в штате Кентукки, сообщило командование базы сухопутных сил Форт-Кемпбелл.Вертолеты Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии разбились в среду вечером по местному времени при отработке полетов в формации с применением приборов ночного видения."Девять военнослужащих погибли в катастрофе", - говорится в сообщении базы, к которой относились разбившиеся вертолеты.На брифинге для журналистов представитель базы Форт-Кемпбелл рассказал, что вертолеты упали на открытой местности и катастрофа обошлась без жертв на земле.Выступая в конгрессе, министр армии США Кристин Уормут назвала случившееся "тяжелым днем" для сухопутных сил.
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в мире, сша, кентукки
В мире, США, Кентукки
При столкновении военных вертолетов в США погибли девять человек

При столкновении военных вертолетов в штате Кентукки погибли девять человек

© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon BruerВертолет HH-60M Black Hawk ВВС США
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon Bruer
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Девять военнослужащих США погибли в результате крушения двух вертолетов в штате Кентукки, сообщило командование базы сухопутных сил Форт-Кемпбелл.
Вертолеты Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии разбились в среду вечером по местному времени при отработке полетов в формации с применением приборов ночного видения.
"Девять военнослужащих погибли в катастрофе", - говорится в сообщении базы, к которой относились разбившиеся вертолеты.
На брифинге для журналистов представитель базы Форт-Кемпбелл рассказал, что вертолеты упали на открытой местности и катастрофа обошлась без жертв на земле.
Выступая в конгрессе, министр армии США Кристин Уормут назвала случившееся "тяжелым днем" для сухопутных сил.
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