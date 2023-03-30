https://ria.ru/20230330/vengriya-1861767394.html

Венгрия не присоединилась к сносу советских памятников, заявил посол

Венгрия не присоединилась к сносу советских памятников, заявил посол - РИА Новости, 30.03.2023

Венгрия не присоединилась к сносу советских памятников, заявил посол

Венгрия не присоединилась к сносу советских и российских памятников и, в отличие от других европейских стран, выполняет свои международные обязательства по... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:39

2023-03-30T10:39

2023-03-30T12:21

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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Венгрия не присоединилась к сносу советских и российских памятников и, в отличие от других европейских стран, выполняет свои международные обязательства по отношению к мемориалам, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "В отличие от властей других европейских стран, которые настолько охватила тотальная русофобия, что они уже воюют с усопшими, правительство Венгрии ответственно относится к своим международным обязательствам. У местных властей хватило честности и мужества не присоединиться к оголтелой кампании по сносу советских и российских памятников, которая уже давно ведется в ряде стран-членов Евросоюза", - сказал Станиславов. По словам посла, в Венгрии есть немало людей, которые хорошо помнят, что советские солдаты ценой собственных жизней освободили Европу от фашизма. "Переписывание истории - опасное дело, грозящее утратой национальной идентичности. Полагаю, что именно это имел ввиду премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан - ред.), когда говорил о неприемлемости отказа венграми от своего прошлого в угоду навязываемым извне подходам", - добавил он. Посол отметил также опыт позитивного сотрудничества между Россией и Венгрией в военно-мемориальной работе, которая регулируется специальной межправительственной комиссией. Представительство минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу и следит за состоянием российских и советских воинских захоронений и мемориалов, которых в этой стране насчитывается более тысячи. Так, за последние полгода были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Эркень, Дьёр и Гёдёллё, а останки 14 советских воинов, обнаруженные в разных городах Венгрии за последние два года, были торжественно перезахоронены на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230330/vengriya-1861750044.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, европа, виктор орбан, культура