https://ria.ru/20230330/vengriya-1861750044.html
Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии
Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2023
Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии
Присутствие российских компаний в Венгрии незначительно, сообщения СМИ о более 600 таких фирм не должны вводить в заблуждение, заявил посол РФ в Будапеште... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:26
2023-03-30T09:26
2023-03-30T11:10
россия
венгрия
экономика
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Присутствие российских компаний в Венгрии незначительно, сообщения СМИ о более 600 таких фирм не должны вводить в заблуждение, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года. "К сожалению, в действительности присутствие российских компаний в Венгрии незначительно... Что же касается зарегистрированных в венгерском государственном реестре более 600 юридических лиц с российским участием, то в большинстве случаев это микропредприятия без постоянных оборотов и даже наёмных работников. 77 организаций, получившие регистрацию за прошедший год, относятся к той же категории", - сказал Станиславов. В качестве примера "стабильно и давно работающих организаций" посол привел филиал входящего в "Росатом" АО "АСЭ", которая занимается строительством АЭС "Пакш-2", и поставщика оборудования для энергетической отрасли "Ganz EEG", который входит в состав машиностроительного дивизиона ГК "Росатом" - АО "Атомэнергомаш". "Так что кажущееся значительным общее число таких компаний никого не должно вводить в заблуждение, а количество регистраций с февраля прошлого года не сильно отличается от данных за предыдущие периоды", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, экономика, аэс "пакш-2"
Россия, Венгрия, Экономика, АЭС "Пакш-2"
Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии
Станиславов: присутствие российских фирм в Венгрии незначительно вопреки информации СМИ
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Присутствие российских компаний в Венгрии незначительно, сообщения СМИ о более 600 таких фирм не должны вводить в заблуждение, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией
, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года.
"К сожалению, в действительности присутствие российских компаний в Венгрии незначительно... Что же касается зарегистрированных в венгерском государственном реестре более 600 юридических лиц с российским участием, то в большинстве случаев это микропредприятия без постоянных оборотов и даже наёмных работников. 77 организаций, получившие регистрацию за прошедший год, относятся к той же категории", - сказал Станиславов.
В качестве примера "стабильно и давно работающих организаций" посол привел филиал входящего в "Росатом
" АО "АСЭ
", которая занимается строительством АЭС "Пакш-2"
, и поставщика оборудования для энергетической отрасли "Ganz EEG", который входит в состав машиностроительного дивизиона ГК "Росатом" - АО "Атомэнергомаш
".
"Так что кажущееся значительным общее число таких компаний никого не должно вводить в заблуждение, а количество регистраций с февраля прошлого года не сильно отличается от данных за предыдущие периоды", - подчеркнул он.
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