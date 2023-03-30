https://ria.ru/20230330/vengriya-1861750044.html

Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии

Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2023

Посол оценил сообщения о значительном присутствии российских фирм в Венгрии

Присутствие российских компаний в Венгрии незначительно, сообщения СМИ о более 600 таких фирм не должны вводить в заблуждение, заявил посол РФ в Будапеште... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:26

2023-03-30T09:26

2023-03-30T11:10

россия

венгрия

экономика

аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Присутствие российских компаний в Венгрии незначительно, сообщения СМИ о более 600 таких фирм не должны вводить в заблуждение, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года. "К сожалению, в действительности присутствие российских компаний в Венгрии незначительно... Что же касается зарегистрированных в венгерском государственном реестре более 600 юридических лиц с российским участием, то в большинстве случаев это микропредприятия без постоянных оборотов и даже наёмных работников. 77 организаций, получившие регистрацию за прошедший год, относятся к той же категории", - сказал Станиславов. В качестве примера "стабильно и давно работающих организаций" посол привел филиал входящего в "Росатом" АО "АСЭ", которая занимается строительством АЭС "Пакш-2", и поставщика оборудования для энергетической отрасли "Ganz EEG", который входит в состав машиностроительного дивизиона ГК "Росатом" - АО "Атомэнергомаш". "Так что кажущееся значительным общее число таких компаний никого не должно вводить в заблуждение, а количество регистраций с февраля прошлого года не сильно отличается от данных за предыдущие периоды", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, венгрия, экономика, аэс "пакш-2"