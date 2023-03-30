https://ria.ru/20230330/vengriya-1861741380.html

Дипломат прокомментировал включение Венгрии в список недружественных стран

Дипломат прокомментировал включение Венгрии в список недружественных стран - РИА Новости, 30.03.2023

Дипломат прокомментировал включение Венгрии в список недружественных стран

Венгрия отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, но каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:09

2023-03-30T08:09

2023-03-30T12:32

политика

венгрия

россия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 30 мар — РИА Новости. Венгрия отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, но каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. По его словам, в основе политики Венгрии лежит стремление защитить свои интересы. При этом страна испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных ЕС и США антироссийских санкций. "В какой-то мере Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — сказал Станиславов. По его словам, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру, человеческие контакты. "В последнее время от этого все больше начинает страдать и нормальная жизнедеятельность российского посольства. Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", — подчеркнул Станиславов.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html

https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, венгрия, россия, евросоюз