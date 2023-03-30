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СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста - РИА Новости, 30.03.2023
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13:48 30.03.2023 (обновлено: 13:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/uss-1861838308.html
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста - РИА Новости, 30.03.2023
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6-7 человек, в операции... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:48
2023-03-30T13:52
в мире
милан
италия
артем усс
александр усс
сша
красноярский край
россия
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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6-7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля, утверждает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии. Следователи предполагают, что российский предприниматель воспользовался услугами некой группы, предположительно, из граждан стран Восточной Европы для того, чтобы покинуть территорию Италии, говорится в статье. Как минимум две из использованных машины имели большую мощность, которая бы позволила быстро доставить "клиента" за национальную границу, пишет газета. Неделю назад апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 22 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. Усс отключил электронный браслет, после чего вышел из дома с рюкзаком и скрылся на машине, водитель которой ждал россиянина в уединенном месте, сообщали СМИ. По информации il Giorno, одна из версий следователей говорит о том, что первый автомобиль использовался группой сообщников для отвлечения внимания, спустя несколько километров Усс сменил транспорт. Как сообщила la Repubblica, параллельно следствие отрабатывает предположение об участии в плане побега Усса "российских спецслужб", поскольку прокуратура считает невозможным, что россиянин организовал весь побег самостоятельно. Ранее Corriere della Sera со ссылкой на следствие уже делала предположение об участие в операции "российских служб". Прокуратура Милана, расследующая исчезновение арестованного, считает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки судебному запрету, говорится в статье. Издание обратило внимание на то, что супруга 40-летнего предпринимателя вернулась в Россию из Италии 13 марта. Согласно решению суда, который в начале декабря отпустил Усса под домашний арест, право на контакт с мужем было только у нее, а после ее отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям". Ранее сообщалось, что после получения сигнала тревоги с браслета карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. На эту операцию ушел почти час. Усс оставил дома включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия, писали СМИ. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html
https://ria.ru/20221028/rozysk-1827447325.html
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в мире, милан, италия, артем усс, александр усс, сша, красноярский край, россия
В мире, Милан, Италия, Артем Усс, Александр Усс, США, Красноярский край, Россия
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста

Corriere della Sera: Уссу-младшему помогала скрыться группа людей на нескольких машинах

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6-7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля, утверждает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии.
Следователи предполагают, что российский предприниматель воспользовался услугами некой группы, предположительно, из граждан стран Восточной Европы для того, чтобы покинуть территорию Италии, говорится в статье. Как минимум две из использованных машины имели большую мощность, которая бы позволила быстро доставить "клиента" за национальную границу, пишет газета.
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Неделю назад апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 22 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. Усс отключил электронный браслет, после чего вышел из дома с рюкзаком и скрылся на машине, водитель которой ждал россиянина в уединенном месте, сообщали СМИ.
По информации il Giorno, одна из версий следователей говорит о том, что первый автомобиль использовался группой сообщников для отвлечения внимания, спустя несколько километров Усс сменил транспорт.
Как сообщила la Repubblica, параллельно следствие отрабатывает предположение об участии в плане побега Усса "российских спецслужб", поскольку прокуратура считает невозможным, что россиянин организовал весь побег самостоятельно.
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Ранее Corriere della Sera со ссылкой на следствие уже делала предположение об участие в операции "российских служб". Прокуратура Милана, расследующая исчезновение арестованного, считает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки судебному запрету, говорится в статье. Издание обратило внимание на то, что супруга 40-летнего предпринимателя вернулась в Россию из Италии 13 марта. Согласно решению суда, который в начале декабря отпустил Усса под домашний арест, право на контакт с мужем было только у нее, а после ее отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям".
Ранее сообщалось, что после получения сигнала тревоги с браслета карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. На эту операцию ушел почти час. Усс оставил дома включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия, писали СМИ.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
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