https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад - РИА Новости, 30.03.2023

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад

Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:31

2023-03-30T08:31

2023-03-30T08:31

происшествия

иркутская область

новосибирск

черемхово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. "В сентябре 2003 года в одном из домов, расположенных по улице Некрасова города Черемхово, неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении. Полицейские в Иркутской области установили личность мужчины, который подозревался в убийстве. Он скрывался от следствия в Новосибирске. Отмечается, что после задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. В настоящее время он по решению суда заключен под стражу.

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html

иркутская область

новосибирск

черемхово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, новосибирск, черемхово