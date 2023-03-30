https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад - РИА Новости, 30.03.2023
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:31
2023-03-30T08:31
2023-03-30T08:31
происшествия
иркутская область
новосибирск
черемхово
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ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. "В сентябре 2003 года в одном из домов, расположенных по улице Некрасова города Черемхово, неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении. Полицейские в Иркутской области установили личность мужчины, который подозревался в убийстве. Он скрывался от следствия в Новосибирске. Отмечается, что после задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. В настоящее время он по решению суда заключен под стражу.
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, новосибирск, черемхово
Происшествия, Иркутская область, Новосибирск, Черемхово
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
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