Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад - РИА Новости, 30.03.2023
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:31
2023-03-30T08:31
происшествия
иркутская область
новосибирск
черемхово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона. "В сентябре 2003 года в одном из домов, расположенных по улице Некрасова города Черемхово, неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении. Полицейские в Иркутской области установили личность мужчины, который подозревался в убийстве. Он скрывался от следствия в Новосибирске. Отмечается, что после задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. В настоящее время он по решению суда заключен под стражу.
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
иркутская область
новосибирск
черемхово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, новосибирск, черемхово
Происшествия, Иркутская область, Новосибирск, Черемхово
В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад

В Иркутской области установили личность мужчины, который 20 лет назад убил пенсионерку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Полицейские в Иркутской области раскрыли убийство, совершенное почти 20 лет назад, сообщает ГУМВД региона.
"В сентябре 2003 года в одном из домов, расположенных по улице Некрасова города Черемхово, неизвестный проник в квартиру с целью совершения кражи. В этот момент его заметила 65-летняя хозяйка. Расправившись с ней, он похитил ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении.
Полицейские в Иркутской области установили личность мужчины, который подозревался в убийстве. Он скрывался от следствия в Новосибирске.
Отмечается, что после задержания 37-летний мужчина не стал отрицать свою вину. В настоящее время он по решению суда заключен под стражу.
Молоток в зале судебных заседаний
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
29 марта, 21:20
 
ПроисшествияИркутская областьНовосибирскЧеремхово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала