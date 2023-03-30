https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861862110.html

Россияне раскупают путевки на лето в Турцию

Россияне раскупают путевки на лето в Турцию - РИА Новости, 30.03.2023

Россияне раскупают путевки на лето в Турцию

Российские туроператоры в рамках акции раннего бронирования реализовали 30-40 процентов всего летнего ассортимента Турции, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:13

2023-03-30T16:13

2023-03-30T16:13

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские туроператоры в рамках акции раннего бронирования реализовали 30-40 процентов всего летнего ассортимента Турции, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР отметили, что зимой скидки на проживание от некоторых отелей Турции доходили до 55-70 процентов. Там указали, что в ходе акции раннего бронирования туроператоры предоставляют не только скидки от турецких отелей, но и льготные условия оплаты. Так, на разных этапах акции можно было забронировать турпакет с внесением всего от 10 до 25 процентов всей суммы, а остальное оплатить за 10-14 дней до вылета. "По итогам акции раннего бронирования, Турции туроператорам удалось реализовать 30-40 процентов всего летнего ассортимента", – сообщили в ассоциации, добавив, что остальной ассортимент, вероятно, будет выкуплен уже в сам сезон. "Доля Турции в продажах туроператоров и крупнейших сетей агентств сейчас составляет в среднем по рынку 50-55 процентов", – отметили в АТОР. В Ассоциации уточнили, что цены на Турцию в сезоне могут вырасти до 20-25 процентов по сравнению с нынешним уровнем. "У турецких отелей бурно растут бронирования с западных рынков, им есть чем заменить россиян даже в случае снижения спроса с их стороны. Плюс ко всему огромная инфляция в последние месяцы подняла цены на продовольствие в несколько раз, отельеры просто вынуждены компенсировать расходы на "Все включено" ростом тарифов, в минус работать они не станут", – пояснили в ассоциации.

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море