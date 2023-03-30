https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861862110.html
Россияне раскупают путевки на лето в Турцию
Россияне раскупают путевки на лето в Турцию - РИА Новости, 30.03.2023
Россияне раскупают путевки на лето в Турцию
Российские туроператоры в рамках акции раннего бронирования реализовали 30-40 процентов всего летнего ассортимента Турции, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:13
2023-03-30T16:13
2023-03-30T16:13
туризм
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туризм
туристы
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские туроператоры в рамках акции раннего бронирования реализовали 30-40 процентов всего летнего ассортимента Турции, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР отметили, что зимой скидки на проживание от некоторых отелей Турции доходили до 55-70 процентов. Там указали, что в ходе акции раннего бронирования туроператоры предоставляют не только скидки от турецких отелей, но и льготные условия оплаты. Так, на разных этапах акции можно было забронировать турпакет с внесением всего от 10 до 25 процентов всей суммы, а остальное оплатить за 10-14 дней до вылета. "По итогам акции раннего бронирования, Турции туроператорам удалось реализовать 30-40 процентов всего летнего ассортимента", – сообщили в ассоциации, добавив, что остальной ассортимент, вероятно, будет выкуплен уже в сам сезон. "Доля Турции в продажах туроператоров и крупнейших сетей агентств сейчас составляет в среднем по рынку 50-55 процентов", – отметили в АТОР. В Ассоциации уточнили, что цены на Турцию в сезоне могут вырасти до 20-25 процентов по сравнению с нынешним уровнем. "У турецких отелей бурно растут бронирования с западных рынков, им есть чем заменить россиян даже в случае снижения спроса с их стороны. Плюс ко всему огромная инфляция в последние месяцы подняла цены на продовольствие в несколько раз, отельеры просто вынуждены компенсировать расходы на "Все включено" ростом тарифов, в минус работать они не станут", – пояснили в ассоциации.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне раскупают путевки на лето в Турцию
АТОР: туроператоры России уже реализовали 30-40 процентов летнего ассортимента Турции
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские туроператоры в рамках акции раннего бронирования реализовали 30-40 процентов всего летнего ассортимента Турции, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР отметили, что зимой скидки на проживание от некоторых отелей Турции доходили до 55-70 процентов. Там указали, что в ходе акции раннего бронирования туроператоры предоставляют не только скидки от турецких отелей, но и льготные условия оплаты. Так, на разных этапах акции можно было забронировать турпакет с внесением всего от 10 до 25 процентов всей суммы, а остальное оплатить за 10-14 дней до вылета.
"По итогам акции раннего бронирования, Турции туроператорам удалось реализовать 30-40 процентов всего летнего ассортимента", – сообщили в ассоциации, добавив, что остальной ассортимент, вероятно, будет выкуплен уже в сам сезон. "Доля Турции в продажах туроператоров и крупнейших сетей агентств сейчас составляет в среднем по рынку 50-55 процентов", – отметили в АТОР.
В Ассоциации уточнили, что цены на Турцию в сезоне могут вырасти до 20-25 процентов по сравнению с нынешним уровнем. "У турецких отелей бурно растут бронирования с западных рынков, им есть чем заменить россиян даже в случае снижения спроса с их стороны. Плюс ко всему огромная инфляция в последние месяцы подняла цены на продовольствие в несколько раз, отельеры просто вынуждены компенсировать расходы на "Все включено" ростом тарифов, в минус работать они не станут", – пояснили в ассоциации.
Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции