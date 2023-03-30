https://ria.ru/20230330/turisty-1861860216.html

Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России

Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России - РИА Новости, 30.03.2023

Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России

Ограничения в сфере туризма, в том числе связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на отрасли, количество иностранцев, въезжающих в Россию с 2019 по... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:01

2023-03-30T15:01

2023-03-30T15:08

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ограничения в сфере туризма, в том числе связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на отрасли, количество иностранцев, въезжающих в Россию с 2019 по 2022 год, сократилось в 25 раз, такие данные привел замглавы социального комитета Совфеда Мохмад Ахмадов. "Пандемия COVID-19 крайне негативно отразилась на работе как отечественной, так и мировой индустрии туризма, особенно пострадали международные туристические поездки, – сказал политик. – Так, въездной турпоток в Россию уменьшился с пяти миллионов человек в 2019 году до 200 тысяч в 2022 году, то есть произошло сокращение в 25 раз".Однако постепенное снятие ограничений позволило туризму достичь высоких темпов восстановления за достаточно короткий период времени, отметил сенатор.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855202843.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, совет федерации рф