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Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
15:01 30.03.2023 (обновлено: 15:08 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/turisty-1861860216.html
Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России
Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России - РИА Новости, 30.03.2023
Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России
Ограничения в сфере туризма, в том числе связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на отрасли, количество иностранцев, въезжающих в Россию с 2019 по... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:01
2023-03-30T15:08
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ограничения в сфере туризма, в том числе связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на отрасли, количество иностранцев, въезжающих в Россию с 2019 по 2022 год, сократилось в 25 раз, такие данные привел замглавы социального комитета Совфеда Мохмад Ахмадов. "Пандемия COVID-19 крайне негативно отразилась на работе как отечественной, так и мировой индустрии туризма, особенно пострадали международные туристические поездки, – сказал политик. – Так, въездной турпоток в Россию уменьшился с пяти миллионов человек в 2019 году до 200 тысяч в 2022 году, то есть произошло сокращение в 25 раз".Однако постепенное снятие ограничений позволило туризму достичь высоких темпов восстановления за достаточно короткий период времени, отметил сенатор.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Совет Федерации РФ
Сенатор рассказал, как уменьшилось число иностранных туристов в России

Ахмадов: количество иностранных туристов в России с 2019 по 2022 годы сократилось в 25 раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ограничения в сфере туризма, в том числе связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на отрасли, количество иностранцев, въезжающих в Россию с 2019 по 2022 год, сократилось в 25 раз, такие данные привел замглавы социального комитета Совфеда Мохмад Ахмадов.
"Пандемия COVID-19 крайне негативно отразилась на работе как отечественной, так и мировой индустрии туризма, особенно пострадали международные туристические поездки, – сказал политик. – Так, въездной турпоток в Россию уменьшился с пяти миллионов человек в 2019 году до 200 тысяч в 2022 году, то есть произошло сокращение в 25 раз".
Однако постепенное снятие ограничений позволило туризму достичь высоких темпов восстановления за достаточно короткий период времени, отметил сенатор.
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