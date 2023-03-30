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В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:53 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/tserkov-1861819598.html
В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра
В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра - РИА Новости, 30.03.2023
В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра
В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:53
2023-03-30T12:53
религия
украина
киев
вахтанг кипшидзе
петр порошенко
московский патриархат
константинопольский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего макаронного монстра, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Какая разница, в какую церковь человек ходит – в православную церковь или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ – это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live". Пастафарианство (или Церковь летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания Вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианами считаются пираты. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230329/iuda-1861711620.html
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украина, киев, вахтанг кипшидзе, петр порошенко, московский патриархат, константинопольский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Украина, Киев, Вахтанг Кипшидзе, Петр Порошенко, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра

В РПЦ заявили, что ПЦУ мало чем отличается от пародийной церкви макаронного монстра

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего макаронного монстра, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Какая разница, в какую церковь человек ходит – в православную церковь или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ – это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live".
Архимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш) - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Киеве наместника ПЦУ в лавре сравнили с Иудой, сообщил источник
29 марта, 22:23
Пастафарианство (или Церковь летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания Вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианами считаются пираты.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Источник рассказал о сбежавшем в ПЦУ монахе Киево-Печерской лавры
Вчера, 11:44
 
РелигияУкраинаКиевВахтанг КипшидзеПетр ПорошенкоМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатРусская православная церковьРелигия
 
 
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