https://ria.ru/20230330/tserkov-1861819598.html

В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра

В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра - РИА Новости, 30.03.2023

В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра

В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:53

2023-03-30T12:53

2023-03-30T12:53

религия

украина

киев

вахтанг кипшидзе

петр порошенко

московский патриархат

константинопольский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего макаронного монстра, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Какая разница, в какую церковь человек ходит – в православную церковь или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ – это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live". Пастафарианство (или Церковь летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания Вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианами считаются пираты. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230329/iuda-1861711620.html

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украина

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Дарья Буймова

украина, киев, вахтанг кипшидзе, петр порошенко, московский патриархат, константинопольский патриархат, русская православная церковь, религия