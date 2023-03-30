В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра
В РПЦ заявили, что ПЦУ мало чем отличается от пародийной церкви макаронного монстра
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви считают, что раскольническая структура "Православная церковь Украины" мало чем отличается от пародийной Церкви летающего макаронного монстра, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Какая разница, в какую церковь человек ходит – в православную церковь или церковь летающего макаронного монстра? Для нас ПЦУ – это примерно то же самое, что церковь летающего макаронного монстра", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live".
Пастафарианство (или Церковь летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания Вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианами считаются пираты.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.