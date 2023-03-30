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В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали
В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали - РИА Новости, 30.03.2023
В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали
Один мирный житель погиб, 15 пострадали при обстреле Троицкого в ЛНР украинскими войсками, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:23
2023-03-30T17:23
2023-03-30T17:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК 30 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 15 пострадали при обстреле Троицкого в ЛНР украинскими войсками, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Троицкое в ЛНР, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS. "(В четверг - ред.) сегодня противник нанес подлый удар по территории Луганской Народной Республики – под вражеским огнем оказался поселок Троицкое. В результате прилетов двух украинских ракет погиб один мирный житель, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены Троицкая центральная районная многопрофильная больница и магазин", - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что и.о. главы администрации Троицкого района Лариса Резникова и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко доложили ему о работе по ликвидации последствий обстрела, а также о состоянии пострадавших. Врио главы ЛНР взял вопрос об оказании медицинской помощи пострадавшим в Троицком под личный контроль.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали
Пасечник: один мирный житель погиб, 15 пострадали при обстреле Троицкого в ЛНР