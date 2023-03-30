https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861914706.html

В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали

В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали - РИА Новости, 30.03.2023

В ЛНР при обстреле Троицкого погиб мирный житель, 15 пострадали

Один мирный житель погиб, 15 пострадали при обстреле Троицкого в ЛНР украинскими войсками, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:23

2023-03-30T17:23

2023-03-30T17:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК 30 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 15 пострадали при обстреле Троицкого в ЛНР украинскими войсками, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Троицкое в ЛНР, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS. "(В четверг - ред.) сегодня противник нанес подлый удар по территории Луганской Народной Республики – под вражеским огнем оказался поселок Троицкое. В результате прилетов двух украинских ракет погиб один мирный житель, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены Троицкая центральная районная многопрофильная больница и магазин", - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что и.о. главы администрации Троицкого района Лариса Резникова и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко доложили ему о работе по ликвидации последствий обстрела, а также о состоянии пострадавших. Врио главы ЛНР взял вопрос об оказании медицинской помощи пострадавшим в Троицком под личный контроль.

https://ria.ru/20230330/bucha-1861889760.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, россия