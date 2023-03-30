https://ria.ru/20230330/solntsev-1861970871.html

Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР

Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023

Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:43

2023-03-30T19:43

2023-03-30T20:15

донецкая народная республика

денис пушилин

виталий хоценко

омская область

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики."Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе. Текст опубликован на сайте врио главы ДНР.Указ вступает в силу со дня подписания.В то же время Виталий Хоценко указом от 30 марта освобожден от должности председателя правительства ДНР с 28 марта. Документом также объявлено об отставке правительства Донецкой Народной Республики.Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.В эфире телеканала "Россия 24" в четверг Пушилин не исключил и отдельных ротаций в составе нового правительства."Будут, наверное, небольшие ротации, но это больше связано с сегодняшними изменениями в том числе. Кандидатура первого заместителя председателя правительства еще находится в обсуждении, но я думаю, это дело буквально нескольких дней", - отметил он.В своей работе, добавил Пушилин, новый состав регионального правительства будет делать упор на социальную составляющую, в том числе цифровизацию соцуслуг в регионе.

https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html

https://ria.ru/20230329/dnr-1861658877.html

донецкая народная республика

омская область

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донецкая народная республика, денис пушилин, виталий хоценко, омская область