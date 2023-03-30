Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 30.03.2023 (обновлено: 20:15 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/solntsev-1861970871.html
Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР
Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР - РИА Новости, 30.03.2023
Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:43
2023-03-30T20:15
донецкая народная республика
денис пушилин
виталий хоценко
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики."Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе. Текст опубликован на сайте врио главы ДНР.Указ вступает в силу со дня подписания.В то же время Виталий Хоценко указом от 30 марта освобожден от должности председателя правительства ДНР с 28 марта. Документом также объявлено об отставке правительства Донецкой Народной Республики.Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.В эфире телеканала "Россия 24" в четверг Пушилин не исключил и отдельных ротаций в составе нового правительства."Будут, наверное, небольшие ротации, но это больше связано с сегодняшними изменениями в том числе. Кандидатура первого заместителя председателя правительства еще находится в обсуждении, но я думаю, это дело буквально нескольких дней", - отметил он.В своей работе, добавил Пушилин, новый состав регионального правительства будет делать упор на социальную составляющую, в том числе цифровизацию соцуслуг в регионе.
https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
https://ria.ru/20230329/dnr-1861658877.html
донецкая народная республика
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, виталий хоценко, омская область
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Омская область
Пушилин назначил Солнцева председателем правительства ДНР

Пушилин назначил первого вице-премьера ДНР Солнцева председателем правительства

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики.
"Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе. Текст опубликован на сайте врио главы ДНР.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В ДНР создали штаб гражданской обороны
22 марта, 15:39
Указ вступает в силу со дня подписания.
В то же время Виталий Хоценко указом от 30 марта освобожден от должности председателя правительства ДНР с 28 марта. Документом также объявлено об отставке правительства Донецкой Народной Республики.
Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
В эфире телеканала "Россия 24" в четверг Пушилин не исключил и отдельных ротаций в составе нового правительства.
"Будут, наверное, небольшие ротации, но это больше связано с сегодняшними изменениями в том числе. Кандидатура первого заместителя председателя правительства еще находится в обсуждении, но я думаю, это дело буквально нескольких дней", - отметил он.
В своей работе, добавил Пушилин, новый состав регионального правительства будет делать упор на социальную составляющую, в том числе цифровизацию соцуслуг в регионе.
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
29 марта, 17:49
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВиталий ХоценкоОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала