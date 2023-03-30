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При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа - РИА Новости, 30.03.2023
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12:38 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/shkola-1861813421.html
При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа
При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа - РИА Новости, 30.03.2023
При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил гарантию в размере около 27 миллионов рублей на обеспечение коммерческого договора подряда по строительству... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:38
2023-03-30T12:38
мсп банк
корпорация мсп
республика бурятия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил гарантию в размере около 27 миллионов рублей на обеспечение коммерческого договора подряда по строительству школы в Улан-Удэ на 250 учеников, сообщает пресс-служба банка.Гарантия предоставлена компании-застройщику "Регион Строй" сроком на 5 лет.Строительство объекта общей стоимостью более 600 миллионов рублей ведется в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола" (входит в Группу ВЭБ.РФ). Обязательным требованием является наличие у подрядчика пятилетней банковской гарантии, поскольку этот инструмент даёт концессионеру и субъекту РФ уверенность в том, что любые недостатки будут вовремя исправлены, уточняется в сообщении.Здание располагается на территории уже действующей школы и функционально является самостоятельным комплексом, оснащенным самым современным оборудованием. Например, впервые для Бурятии в учебных кабинетах установлены интерактивные панели, которых раньше не было ни в одной школе региона. Реализация концессионных соглашений позволит ликвидировать третью смену в республике."Комплексное развитие школ и создание комфортной образовательной среды – важнейшая задача, поставленная президентом. Реализация концессионных соглашений позволяет строить новые школы, обновлять имеющуюся инфраструктуру, закупать современное оборудование. Мы намерены тиражировать практику привлечения частного бизнеса при строгом соблюдении качества и срока исполнения работ, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводятся на официальном портале республики.Благодаря развитию государственных инструментов поддержки бизнес все чаще идет на реализацию социально значимых проектов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html
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мсп банк, корпорация мсп, республика бурятия
МСП Банк, Корпорация МСП, Республика Бурятия

При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил гарантию в размере около 27 миллионов рублей на обеспечение коммерческого договора подряда по строительству школы в Улан-Удэ на 250 учеников, сообщает пресс-служба банка.
Гарантия предоставлена компании-застройщику "Регион Строй" сроком на 5 лет.
Строительство объекта общей стоимостью более 600 миллионов рублей ведется в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола" (входит в Группу ВЭБ.РФ). Обязательным требованием является наличие у подрядчика пятилетней банковской гарантии, поскольку этот инструмент даёт концессионеру и субъекту РФ уверенность в том, что любые недостатки будут вовремя исправлены, уточняется в сообщении.
Здание располагается на территории уже действующей школы и функционально является самостоятельным комплексом, оснащенным самым современным оборудованием. Например, впервые для Бурятии в учебных кабинетах установлены интерактивные панели, которых раньше не было ни в одной школе региона. Реализация концессионных соглашений позволит ликвидировать третью смену в республике.
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16 марта, 10:21
"Комплексное развитие школ и создание комфортной образовательной среды – важнейшая задача, поставленная президентом. Реализация концессионных соглашений позволяет строить новые школы, обновлять имеющуюся инфраструктуру, закупать современное оборудование. Мы намерены тиражировать практику привлечения частного бизнеса при строгом соблюдении качества и срока исполнения работ, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводятся на официальном портале республики.
Благодаря развитию государственных инструментов поддержки бизнес все чаще идет на реализацию социально значимых проектов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«
"Это хороший пример того, как использование банковской гарантии позволяет привлекать к крупным проектам региональных подрядчиков, исключая риски некачественного выполнения работ. Это особенно важно при строительстве объектов социальной инфраструктуры. Учитывая важность реализации проекта в срок для планового начала учебного процесса, банковская гарантия была предоставлена максимально быстро благодаря автоматизации всех бизнес-процессов", - сказал глава корпорации, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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27 марта, 10:00
 
МСП БанкКорпорация МСПРеспублика Бурятия
 
 
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