https://ria.ru/20230330/razvedka-1861919489.html
Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта
Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта
Украинские военнослужащие активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:36
2023-03-30T17:36
2023-03-30T17:37
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее в ЛНР заявляли, что Киев оборудует ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта. "В данный момент обстановка у нас стабильная, но напряженная, враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники – ред.), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птички мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем. Ежедневно сбивается штуки по три, по четыре, бывает и больше. Много птичек за последнее время было сбито - ну, мы продолжаем этим дальше заниматься", - рассказал боец. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донбасс, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Киев, Луганская Народная Республика
Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта
Боец ЗВО сообщил, что ВСУ активизировали разведку на Кременском участке фронта в Донбассе
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении.
Ранее в ЛНР
заявляли, что Киев оборудует ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта.
"В данный момент обстановка у нас стабильная, но напряженная, враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники – ред.), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птички мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем. Ежедневно сбивается штуки по три, по четыре, бывает и больше. Много птичек за последнее время было сбито - ну, мы продолжаем этим дальше заниматься", - рассказал боец.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине