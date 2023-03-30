https://ria.ru/20230330/razvedka-1861919489.html

Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта

Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта - РИА Новости, 30.03.2023

Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта

Украинские военнослужащие активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:36

2023-03-30T17:36

2023-03-30T17:37

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие активизировали разведку на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее в ЛНР заявляли, что Киев оборудует ложные позиции на сватовско-кременском участке фронта. "В данный момент обстановка у нас стабильная, но напряженная, враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники – ред.), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птички мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем. Ежедневно сбивается штуки по три, по четыре, бывает и больше. Много птичек за последнее время было сбито - ну, мы продолжаем этим дальше заниматься", - рассказал боец. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

киев

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в мире, донбасс, киев, луганская народная республика