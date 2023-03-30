Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья
МАЙКОП, 30 мар – РИА Новости. Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В четверг кабмин сообщил о распределении федеральной финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Было одобрено распределение ее лимитов между 14 субъектами, размер общей финансовой поддержки составляет 22,5 миллиарда рублей. Адыгея вошла в число регионов страны, которые досрочно выполнили обязательства прежней программы и сформировали новую, сообщают власти республики.
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"Два года назад мы взяли на себя обязательство досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года. Мы выполнили эту задачу. Более того, установленный на прошлый год показатель перевыполнен (103%) – расселено почти восемь тысяч квадратных метров аварийного жилья. В итоге в Адыгее полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Сейчас в республике уже сформирована новая программа для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года: на сегодня в Адыгее он составляет 37 тысяч квадратных метров или 69 многоквартирных домов с 2,2 тысячи жителей.
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"Общая стоимость переселения составит порядка 3,4 миллиарда рублей. По информации ППК "Фонд развития территорий", на реализацию этапа 2023-2024 годов программы переселения Адыгее необходим лимит средств финансовой поддержки Фонда в размере более 551,3 миллиона рублей при софинансировании региона порядка 295 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость этапа составит порядка 846 миллионов рублей. На эти средства планируется до конца 2024 года ликвидировать порядка 8,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья", - говорится в сообщении.