https://ria.ru/20230330/rasselenie-1861959545.html

Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья

Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья - РИА Новости, 30.03.2023

Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья

Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:51

2023-03-30T18:51

2023-03-30T18:51

республика адыгея

мурат кумпилов

жилье

республика адыгея

расселение

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МАЙКОП, 30 мар – РИА Новости. Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В четверг кабмин сообщил о распределении федеральной финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Было одобрено распределение ее лимитов между 14 субъектами, размер общей финансовой поддержки составляет 22,5 миллиарда рублей. Адыгея вошла в число регионов страны, которые досрочно выполнили обязательства прежней программы и сформировали новую, сообщают власти республики.Сейчас в республике уже сформирована новая программа для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года: на сегодня в Адыгее он составляет 37 тысяч квадратных метров или 69 многоквартирных домов с 2,2 тысячи жителей.

https://ria.ru/20230207/mikrorayon-1850275432.html

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, жилье, республика адыгея, расселение