Рейтинг@Mail.ru
Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
18:51 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/rasselenie-1861959545.html
Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья
Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья - РИА Новости, 30.03.2023
Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья
Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:51
2023-03-30T18:51
республика адыгея
мурат кумпилов
жилье
республика адыгея
расселение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg
МАЙКОП, 30 мар – РИА Новости. Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В четверг кабмин сообщил о распределении федеральной финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Было одобрено распределение ее лимитов между 14 субъектами, размер общей финансовой поддержки составляет 22,5 миллиарда рублей. Адыгея вошла в число регионов страны, которые досрочно выполнили обязательства прежней программы и сформировали новую, сообщают власти республики.Сейчас в республике уже сформирована новая программа для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года: на сегодня в Адыгее он составляет 37 тысяч квадратных метров или 69 многоквартирных домов с 2,2 тысячи жителей.
https://ria.ru/20230207/mikrorayon-1850275432.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f929377ad558d349e96bbbc81478d9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, жилье, республика адыгея, расселение
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Жилье, Республика Адыгея, Расселение

Адыгея получит более 500 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 30 мар – РИА Новости. Адыгея в течение 2023-2024 годов получит по федеральной программе более полумиллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В четверг кабмин сообщил о распределении федеральной финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Было одобрено распределение ее лимитов между 14 субъектами, размер общей финансовой поддержки составляет 22,5 миллиарда рублей. Адыгея вошла в число регионов страны, которые досрочно выполнили обязательства прежней программы и сформировали новую, сообщают власти республики.
«
"Два года назад мы взяли на себя обязательство досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года. Мы выполнили эту задачу. Более того, установленный на прошлый год показатель перевыполнен (103%) – расселено почти восемь тысяч квадратных метров аварийного жилья. В итоге в Адыгее полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Сейчас в республике уже сформирована новая программа для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года: на сегодня в Адыгее он составляет 37 тысяч квадратных метров или 69 многоквартирных домов с 2,2 тысячи жителей.
«
"Общая стоимость переселения составит порядка 3,4 миллиарда рублей. По информации ППК "Фонд развития территорий", на реализацию этапа 2023-2024 годов программы переселения Адыгее необходим лимит средств финансовой поддержки Фонда в размере более 551,3 миллиона рублей при софинансировании региона порядка 295 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость этапа составит порядка 846 миллионов рублей. На эти средства планируется до конца 2024 года ликвидировать порядка 8,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья", - говорится в сообщении.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона
7 февраля, 13:48
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловЖильеРеспублика АдыгеяРасселение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала