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Raiffeisen Bank International хочет избавиться от "дочки" в России - РИА Новости, 30.03.2023
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13:15 30.03.2023 (обновлено: 17:01 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/raiffeisen-1861828096.html
Raiffeisen Bank International хочет избавиться от "дочки" в России
Raiffeisen Bank International хочет избавиться от "дочки" в России - РИА Новости, 30.03.2023
Raiffeisen Bank International хочет избавиться от "дочки" в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена продать или вывести в отдельную структуру свою дочернюю компанию, работающую на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:15
2023-03-30T17:01
экономика
россия
raiffeisen bank international
райффайзенбанк
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена продать или вывести в отдельную структуру свою дочернюю компанию, работающую на российском рынке, следует из пресс-релиза кредитной организации."Группа RBI продолжит рассматривать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами", — говорится в заявлении.В банке подчеркнули, что берут на себя обязательства "в дальнейшем сокращать деловую активность в России".В то же время, как говорится в пресс-релизе, Raiffeisen продолжит "некоторые банковские операции", чтобы сохранить лицензию, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на кого это "сокращение деловой активности" повлияет. После решения головной компании российский Райффайзенбанк продолжит сокращать кредиты и снижать общий объем операций в иностранной валюте, что снизит объем платежного бизнеса всей группы.Сегодня также стало известно что с 3 апреля банк поднимет минимальную сумму исходящих переводов в долларах или евро для физлиц — она составит 20 тысяч. Для других иностранных валют планка не изменилась: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Для входящих переводов ограничений нет.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на RBI, чтобы группа свернула свой, по оценке регулятора, высокодоходный бизнес в России. В январе претензии к RBI и нескольким другим банкам также озвучил Национальный банк Украины. Там заявили о наличии информации о предоставлении ими льготных условий кредитования для участников военной операции на Украине, что якобы идет вразрез с официальными заявлениями этих организаций. В австрийской группе тогда заявили, что "рассматривают все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка в России, однако, учитывая сложность ситуации, в том числе ограничения, установленные Россией, этот процесс продолжается".Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В него входит в том числе Райффайзенбанк.
https://ria.ru/20230329/lilly-1861506369.html
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экономика, россия, raiffeisen bank international, райффайзенбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанк, Санкции в отношении России
Raiffeisen Bank International хочет избавиться от "дочки" в России

Raiffeisen Bank хочет продать российские активы или вывести их из состава группы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в одно из отделений банка "Райффайзен" в Москве
Прохожий у входа в одно из отделений банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий у входа в одно из отделений банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) намерена продать или вывести в отдельную структуру свою дочернюю компанию, работающую на российском рынке, следует из пресс-релиза кредитной организации.
"Группа RBI продолжит рассматривать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами", — говорится в заявлении.
В банке подчеркнули, что берут на себя обязательства "в дальнейшем сокращать деловую активность в России".
В то же время, как говорится в пресс-релизе, Raiffeisen продолжит "некоторые банковские операции", чтобы сохранить лицензию, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на кого это "сокращение деловой активности" повлияет. После решения головной компании российский Райффайзенбанк продолжит сокращать кредиты и снижать общий объем операций в иностранной валюте, что снизит объем платежного бизнеса всей группы.
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Сегодня также стало известно что с 3 апреля банк поднимет минимальную сумму исходящих переводов в долларах или евро для физлиц — она составит 20 тысяч. Для других иностранных валют планка не изменилась: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Для входящих переводов ограничений нет.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на RBI, чтобы группа свернула свой, по оценке регулятора, высокодоходный бизнес в России.
В январе претензии к RBI и нескольким другим банкам также озвучил Национальный банк Украины. Там заявили о наличии информации о предоставлении ими льготных условий кредитования для участников военной операции на Украине, что якобы идет вразрез с официальными заявлениями этих организаций. В австрийской группе тогда заявили, что "рассматривают все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка в России, однако, учитывая сложность ситуации, в том числе ограничения, установленные Россией, этот процесс продолжается".
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В него входит в том числе Райффайзенбанк.
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ЭкономикаРоссияRaiffeisen Bank InternationalРайффайзенбанкСанкции в отношении России
 
 
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