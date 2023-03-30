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В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
19:09 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/provokatsiya-1861963865.html
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре - РИА Новости, 30.03.2023
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре
В Киевской духовной академии (КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:09
2023-03-30T19:09
религия
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Киевской духовной академии (КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые отказались предъявить документы и требовали пустить их в здание для осмотра храма. "Сегодня в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской Лавры пришли люди, которые в общении с представителями Киевской духовной академии и семинарии назвались комиссией Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерской лавры". Указанные лица отказались назвать свои фамилии, имена и должности. Также они не предъявили никаких документов, удостоверяющих их право на действия", - приводит текст заявления КДА информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале. Сообщается, что указанные лица заявили о своем намерении осмотреть храм Рождества Пресвятой Богородицы, отказались предъявить документы, на основании которых они действуют. По этой причине "неизвестные лица" после общения с ректором КДА архиепископом Сильвестром не были допущены в храм, сообщает пресс-служба. "Киевская духовная академия не отрицает права сотрудников заповедника выполнять свои служебные обязанности. Все действия должны происходить в правовом поле и без нарушений действующего законодательства", - уточнили в КДА. Ранее в четверг в УПЦ сообщали, что ректор КДА архиепископ Белогородский Сильвестр не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений лавры, в здание Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы без международных свидетелей, чтобы избежать опечатывания здания.
https://ria.ru/20230330/upts-1861953771.html
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ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, русская православная церковь, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Украина, В мире
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре

Киевская духовная академия сообщила о попытке провокации у храма Киево-Печерской Лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Киевской духовной академии (КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые отказались предъявить документы и требовали пустить их в здание для осмотра храма.
"Сегодня в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской Лавры пришли люди, которые в общении с представителями Киевской духовной академии и семинарии назвались комиссией Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерской лавры". Указанные лица отказались назвать свои фамилии, имена и должности. Также они не предъявили никаких документов, удостоверяющих их право на действия", - приводит текст заявления КДА информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале.
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Сообщается, что указанные лица заявили о своем намерении осмотреть храм Рождества Пресвятой Богородицы, отказались предъявить документы, на основании которых они действуют. По этой причине "неизвестные лица" после общения с ректором КДА архиепископом Сильвестром не были допущены в храм, сообщает пресс-служба.
"Киевская духовная академия не отрицает права сотрудников заповедника выполнять свои служебные обязанности. Все действия должны происходить в правовом поле и без нарушений действующего законодательства", - уточнили в КДА.
Ранее в четверг в УПЦ сообщали, что ректор КДА архиепископ Белогородский Сильвестр не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений лавры, в здание Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы без международных свидетелей, чтобы избежать опечатывания здания.
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