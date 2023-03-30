https://ria.ru/20230330/provokatsiya-1861963865.html
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре - РИА Новости, 30.03.2023
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре
В Киевской духовной академии (КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:09
2023-03-30T19:09
2023-03-30T19:09
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Киевской духовной академии (КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые отказались предъявить документы и требовали пустить их в здание для осмотра храма. "Сегодня в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской Лавры пришли люди, которые в общении с представителями Киевской духовной академии и семинарии назвались комиссией Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерской лавры". Указанные лица отказались назвать свои фамилии, имена и должности. Также они не предъявили никаких документов, удостоверяющих их право на действия", - приводит текст заявления КДА информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале. Сообщается, что указанные лица заявили о своем намерении осмотреть храм Рождества Пресвятой Богородицы, отказались предъявить документы, на основании которых они действуют. По этой причине "неизвестные лица" после общения с ректором КДА архиепископом Сильвестром не были допущены в храм, сообщает пресс-служба. "Киевская духовная академия не отрицает права сотрудников заповедника выполнять свои служебные обязанности. Все действия должны происходить в правовом поле и без нарушений действующего законодательства", - уточнили в КДА. Ранее в четверг в УПЦ сообщали, что ректор КДА архиепископ Белогородский Сильвестр не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений лавры, в здание Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы без международных свидетелей, чтобы избежать опечатывания здания.
https://ria.ru/20230330/upts-1861953771.html
https://ria.ru/20230330/upts-1861947028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, русская православная церковь, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Украина, В мире
В Киевской духовной академии сообщили о попытке провокации в Лавре
Киевская духовная академия сообщила о попытке провокации у храма Киево-Печерской Лавры
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
В Киевской духовной академии
(КДА) и семинарии сообщили о попытке провокации со стороны "неизвестных лиц" у здания Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые отказались предъявить документы и требовали пустить их в здание для осмотра храма.
"Сегодня в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской Лавры пришли люди, которые в общении с представителями Киевской духовной академии и семинарии назвались комиссией Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерской лавры
". Указанные лица отказались назвать свои фамилии, имена и должности. Также они не предъявили никаких документов, удостоверяющих их право на действия", - приводит текст заявления КДА информационно-просветительский отдел УПЦ
в телеграм-канале.
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Сообщается, что указанные лица заявили о своем намерении осмотреть храм Рождества Пресвятой Богородицы, отказались предъявить документы, на основании которых они действуют. По этой причине "неизвестные лица" после общения с ректором КДА архиепископом Сильвестром не были допущены в храм, сообщает пресс-служба.
"Киевская духовная академия не отрицает права сотрудников заповедника выполнять свои служебные обязанности. Все действия должны происходить в правовом поле и без нарушений действующего законодательства", - уточнили в КДА.
Ранее в четверг в УПЦ сообщали, что ректор КДА архиепископ Белогородский Сильвестр не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений лавры, в здание Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы без международных свидетелей, чтобы избежать опечатывания здания.
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