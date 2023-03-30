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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30, сообщило в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:20

2023-03-30T14:20

2023-03-30T14:22

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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