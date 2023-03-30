https://ria.ru/20230330/neft-1861845300.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с потолком цен на российскую нефть
В ЕК прокомментировали ситуацию с потолком цен на российскую нефть - РИА Новости, 30.03.2023
В ЕК прокомментировали ситуацию с потолком цен на российскую нефть
В Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть, заявил на брифинге... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:06
2023-03-30T14:06
2023-03-30T14:24
россия
евросоюз
g7
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. В Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри."Еврокомиссия уже провела свое исследование. Мы находимся в контакте с государствами-членами. На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен. Также большинства нет и в "большой семерке", - сказал европейский представитель.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, экономика
Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Экономика
В ЕК прокомментировали ситуацию с потолком цен на российскую нефть
ЕК: в ЕС и G7 нет большинства, которое позволило бы изменить потолок цен на нефть
БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. В Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри.
"Еврокомиссия уже провела свое исследование. Мы находимся в контакте с государствами-членами. На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен. Также большинства нет и в "большой семерке", - сказал европейский представитель.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России
вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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