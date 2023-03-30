Посол России в Венгрии высказался о проблеме прав нацменьшинств на Украине
Станиславов: Россия готова сотрудничать с Венгрией в защите прав нацменьшинств на Украине
© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Венгрией в области защиты прав нацменьшинств на Украине, но на практике объединить усилия Москве и Будапешту пока не удавалось, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в интересах прекращения преступной политики Киева в отношении всех без исключения проживающих на Украине национальных меньшинств. Мы всегда подчеркивали неприемлемость избирательного подхода в этом вопросе, которая сильно напоминает нацистскую политику Германии в годы Второй мировой войны. Помимо многочисленного русскоязычного сообщества, на территории Украины проживают венгры, поляки, русины, румыны и много других национальностей", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что "надо отдать должное венгерским коллегам", которые никогда официально не требовали для своих соотечественников "каких-либо особых, специальных изъятий из общеукраинских дискриминационных норм, а стремились добиваться корректировки украинской политики в целом".
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"Вместе с тем, к сожалению, нам пока не удается на практике объединить наши усилия с Будапештом на различных международных площадках, будь то в ООН или ОБСЕ, с тем чтобы защитить права и русских, и венгров, и всех других национальностей на Украине", - добавил глава российской дипмиссии.
Посол напомнил, что с 1 сентября по новому украинскому закону об образовании "99 школ и два университета в Закарпатье не смогут вести преподавание на родном венгерском языке и фактически находятся под угрозой закрытия".
Руководство и простые граждане Венгрии лучше других в Европе понимают, что представляет собой "украинизаторская" политика Киева, который проводит в отношении "исконно населяющих территорию Украины представителей разных национальностей настоящий "этноцид", подчеркнул Станиславов.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, отмечал он.