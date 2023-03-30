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Лихоборскую обводнительную систему готовят к весенне-летнему сезону
Лихоборскую обводнительную систему готовят к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 30.03.2023
Лихоборскую обводнительную систему готовят к весенне-летнему сезону
Специалисты Москвы готовят Лихоборскую обводнительную систему к весенне-летнему сезону, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:54
2023-03-30T14:54
2023-03-30T14:54
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Москвы готовят Лихоборскую обводнительную систему к весенне-летнему сезону, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Готовим к весенне-летнему сезону Лихоборскую обводнительную систему в САО. Система играет важную роль для водосточной инфраструктуры Москвы и обеспечивает сбалансированный водообмен внутри города", - говорится в сообщении. Поясняется, что основная водная магистраль системы – река Лихоборка. Вода Химкинского водохранилища через сооружение водозабора, регулирующее скорость потока, наполняет Головинские пруды. Далее по системе искусственных быстротоков, водосточных труб, коллекторов и открытому руслу Лихоборки протекает через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и в районе Ботанического сада впадает в Яузу. Отмечается, что по оценкам специалистов ГУП "Мосводосток", с апреля по ноябрь благодаря работе обводнительной системы через реку Яузу в Москву-реку поступит около 25 миллионов кубометров воды Химкинского водохранилища. "Для исправной работы обводнительной системы с февраля специалисты проводят обслуживание водозаборного узла на Химкинском водохранилище, который регулирует объем поступления воды в обводнительную систему", - говорится в сообщении. Так, например, в рамках работы специалисты тщательно очистили шандорные устройства, перекрывающие поток воды, смазали тросы и механизмы устройств, заменили технические жидкости и провели работы в подземных коллекторах, проверив исправности бетонных конструкций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Москвы готовят Лихоборскую обводнительную систему к весенне-летнему сезону, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Готовим к весенне-летнему сезону Лихоборскую обводнительную систему в САО. Система играет важную роль для водосточной инфраструктуры Москвы и обеспечивает сбалансированный водообмен внутри города", - говорится в сообщении.
Поясняется, что основная водная магистраль системы – река Лихоборка. Вода Химкинского водохранилища через сооружение водозабора, регулирующее скорость потока, наполняет Головинские пруды. Далее по системе искусственных быстротоков, водосточных труб, коллекторов и открытому руслу Лихоборки протекает через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и в районе Ботанического сада впадает в Яузу.
Отмечается, что по оценкам специалистов ГУП "Мосводосток
", с апреля по ноябрь благодаря работе обводнительной системы через реку Яузу в Москву-реку поступит около 25 миллионов кубометров воды Химкинского водохранилища.
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"Для исправной работы обводнительной системы с февраля специалисты проводят обслуживание водозаборного узла на Химкинском водохранилище, который регулирует объем поступления воды в обводнительную систему", - говорится в сообщении.
Так, например, в рамках работы специалисты тщательно очистили шандорные устройства, перекрывающие поток воды, смазали тросы и механизмы устройств, заменили технические жидкости и провели работы в подземных коллекторах, проверив исправности бетонных конструкций.
«
"В период весеннего паводка устройства быстротоков и места переходов открытого русла реки Лихоборки в подземные коллекторы могут засоряться, из-за чего снижается скорость течения и повышается нормативный уровень воды. Чтобы избежать этого, регулярно проводится уборка крупногабаритного мусора, ила и песка", - добавили в сообщении.