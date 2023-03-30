В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ
Советник патриарха Кирилла Балашов: монахи Киевской лавры проявляют "высокую верность" УПЦ
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
Ранее в четверг управделами УПЦ заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, кроме отца Авраамия (Лотыша), которого раскольники назначили "наместником" лавры, в ПЦУ никто не перешел. По информации информированного источника РИА Новости, Лотыш говорил, что вслед за ним перейти в ПЦУ готовы еще пять монахов.
"В первой апостольской общине предателем оказался один из учеников. В 2018 году… (перешли к раскольникам на "объединительном соборе", создавшем ПЦУ – ред.) двое из примерно 80 существовавших на то время епископов Украинской православной церкви. Я тогда для себя отметил, что это очень хороший показатель: 2 из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас 5 из 225 – я думаю, что это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высокой верности монашествующих своему священноначалию, своим монашеским обетам, своему выбору пути, который они когда-то совершили", – сказал Балашов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.