https://ria.ru/20230330/monakhi-1861966400.html

В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ

В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023

В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ

Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:23

2023-03-30T19:23

2023-03-30T19:23

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украина

киев

николай балашов

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русская православная церковь

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. Ранее в четверг управделами УПЦ заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, кроме отца Авраамия (Лотыша), которого раскольники назначили "наместником" лавры, в ПЦУ никто не перешел. По информации информированного источника РИА Новости, Лотыш говорил, что вслед за ним перейти в ПЦУ готовы еще пять монахов. "В первой апостольской общине предателем оказался один из учеников. В 2018 году… (перешли к раскольникам на "объединительном соборе", создавшем ПЦУ – ред.) двое из примерно 80 существовавших на то время епископов Украинской православной церкви. Я тогда для себя отметил, что это очень хороший показатель: 2 из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас 5 из 225 – я думаю, что это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высокой верности монашествующих своему священноначалию, своим монашеским обетам, своему выбору пути, который они когда-то совершили", – сказал Балашов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил бывшего ризничего Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника монастыря. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/upts-1861947028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, николай балашов, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, русская православная церковь