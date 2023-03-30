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В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
19:23 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/monakhi-1861966400.html
В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ
В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ
Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:23
2023-03-30T19:23
религия
украина
киев
николай балашов
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. Ранее в четверг управделами УПЦ заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, кроме отца Авраамия (Лотыша), которого раскольники назначили "наместником" лавры, в ПЦУ никто не перешел. По информации информированного источника РИА Новости, Лотыш говорил, что вслед за ним перейти в ПЦУ готовы еще пять монахов. "В первой апостольской общине предателем оказался один из учеников. В 2018 году… (перешли к раскольникам на "объединительном соборе", создавшем ПЦУ – ред.) двое из примерно 80 существовавших на то время епископов Украинской православной церкви. Я тогда для себя отметил, что это очень хороший показатель: 2 из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас 5 из 225 – я думаю, что это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высокой верности монашествующих своему священноначалию, своим монашеским обетам, своему выбору пути, который они когда-то совершили", – сказал Балашов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил бывшего ризничего Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника монастыря. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/upts-1861947028.html
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7 495 645-6601
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украина, киев, николай балашов, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, русская православная церковь
Религия, Украина, Киев, Николай Балашов, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь
В РПЦ заявили о высокой верности монахов Киево-Печерской лавры УПЦ

Советник патриарха Кирилла Балашов: монахи Киевской лавры проявляют "высокую верность" УПЦ

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры проявляют "высокую верность" данным ими обетам и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
Ранее в четверг управделами УПЦ заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, кроме отца Авраамия (Лотыша), которого раскольники назначили "наместником" лавры, в ПЦУ никто не перешел. По информации информированного источника РИА Новости, Лотыш говорил, что вслед за ним перейти в ПЦУ готовы еще пять монахов.
"В первой апостольской общине предателем оказался один из учеников. В 2018 году… (перешли к раскольникам на "объединительном соборе", создавшем ПЦУ – ред.) двое из примерно 80 существовавших на то время епископов Украинской православной церкви. Я тогда для себя отметил, что это очень хороший показатель: 2 из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас 5 из 225 – я думаю, что это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высокой верности монашествующих своему священноначалию, своим монашеским обетам, своему выбору пути, который они когда-то совершили", – сказал Балашов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе
Вчера, 18:28
Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил бывшего ризничего Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника монастыря. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Николай Балашов
В РПЦ сообщили о достаточном числе монашествующих в канонической УПЦ
Вчера, 14:53
 
РелигияУкраинаКиевНиколай БалашовУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРусская православная церковь
 
 
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